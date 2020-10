La Mercedes lascia la F1? Kaellenius, Presidente Daimler: “La stessa probabilità che il Bayern abbandoni il calcio”

La Mercedes sta dominando il Mondiale F1 da ormai sette anni. La scuderia anglo-tedesca ha giganteggiato in era ibrida e ha lasciato soltanto le briciole agli avversari: (quasi) sei titoli iridati con Lewis Hamilton, uno con Nico Rosberg, (quasi) sette Mondiali costruttori. Le Frecce d’Argento lasceranno il Circus? Non se ne parla. Lo ha chiaramente specificato Ola Kaellenius, Presidente di Daimler, durante una tavola rotonda con i giornalisti, con una battuta indubbiamente simpatica: “L’uscita della Mercedes dalla Formula 1 ha le stesse probabilità che il Bayern Monaco lasci il calcio”.

Il numero 1 ha comunque evidenziato che la F1 deve abbattere i costi ed è impegnato su questo aspetto. La casa di Stoccarda sta sviluppando un piano per ridurree le emissioni anche nelle competizioni sportive, attraverso l’uso di combustibili sintetici. Kaellenius ha precisato: “L’impatto finanziario netto sarà dimezzato nei prossimi tre anni. Abbiamo un obiettivo di riduzione dei costi ancora più aggressivo in Formula 1 come nel resto delle altre aree“.

Foto: Lapresse