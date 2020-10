Motocross, Tony Cairoli: “Contento di aver ottenuto una vittoria di manche, ma il ginocchio mi ha dato molti problemi”

Si è concluso con una vittoria in gara-2 del GP d’Europa per Tony Cairoli il trittico di gare mantovano andato in scena nell’arco della scorsa settimana sulla pista del Migliaretto valevole per il Mondiale Motocross. Il siciliano della KTM ieri ha limitato i danni dopo il quinto posto della prima manche, ottenendo un successo fondamentale per conservare la seconda piazza in classifica generale a -11 dal leader sloveno Tim Gajser (trionfatore del Gran Premio d’Europa con un 1° ed un 2° posto) nella classe MXGP. Il nove volte campione iridato nativo di Patti ha stretto i denti portando a casa un risultato molto importante nonostante un forte dolore al ginocchio che lo ha condizionato notevolmente nelle due gare di ieri.

“Sono molto contento di aver ottenuto una vittoria di manche ma questo fine settimana non non mi sentivo molto bene – ha spiegato la stella del motocross azzurro – Il ginocchio mi ha dato molti problemi, venerdì sono dovuto andare in ospedale per far togliere del liquido e mettere un po’ di lubrificante! Purtroppo le cose vanno piuttosto male e riesco a malapena a usare la gamba sinistra al 40%; per questo a volte sono sbilanciato e dopo la gara è piuttosto dolorante“.

Loading...

Loading...

“Comunque devo andare avanti un altro mese, cercare di resistere e vedere se posso spingere fino alla fine; questo ovviamente è il nostro obiettivo – prosegue il pilota italiano – Nella prima manche ho guidato un po’ rigido, abbiamo apportato alcune modifiche alla moto e non ero a mio agio. Il quinto posto andava bene ma non è quello che vogliamo per il campionato, anche perché Tim era davanti. Nella seconda ho dato tutto manche ed è stata una bella gara”. Prossimo appuntamento fissato domenica 11 ottobre sull’inedita pista di Xanadù, nei pressi di Madrid, per il GP di Spagna, dodicesima tappa della stagione.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Infront