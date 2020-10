MotoGP, GP Francia 2020: Valentino Rossi, ora l’obiettivo diventa cogliere più podi possibili

Il sogno di vincere il Mondiale 2020 di MotoGP per Valentino Rossi si è ufficialmente concluso nella chicane 1-2 del circuito del Montmelò con una caduta, a pochi giri dal termine, che ha messo in ginocchio sotto ogni punti di vista il portacolori della Yamaha. Una scivolata, proprio quando provava a cullare ancora il sogno di vincere il Gran Premio di Catalogna, che ha fatto finire il morale sotto i tacchi al pilota di Tavullia.

Raramente lo si è visto così sconsolato al termine di una gara. Il dispiacere per non aver potuto lottare con Fabio Quartararo fino all’ultimo giro, per aver perso un podio che appariva inevitabile e, non ultimo, per aver dato l’addio ai sogni di poter ancora battagliare per il decimo titolo della sua storia era grande. Certo, mancano ancora sei gare (150 punti totali) ma ormai la situazione per il nove volte campione del mondo si è complicata in maniera irrimediabile.

Loading...

Loading...

Il distacco dalla prima posizione ormai è diventato di 50 punti esatti (due gare) ma non è tanto quello il problema per Valentino Rossi. Il grosso punto di domanda è che davanti a sé ha la bellezza di 10 avversari. Un conto è provare la rimonta su un solo rivale (e comunque un margine simile a sei gare dalla fine è quasi impensabile da recuperare) un altro è doverlo fare con un numero di rivali simile. In soldoni, e anche il “Dottore” lo ha capito, la stagione 2020 dal punto di vista del titolo è già finita in archivio.

Peccato, perché erano anni che non si vedeva Valentino Rossi a questi livelli. Sempre veloce e costante con passi avanti notevoli a livello di feeling con la moto. I tre “zero” nelle otto prove disputate sono un macigno notevole. A questo punto per il numero 46 più famoso del mondo non rimarrà che puntare a fare il massimo in questo ultimo scorcio di annata, provando a togliersi qualche soddisfazione.

Tornare al successo non sarà facile, ma nemmeno impossibile (ricordiamo che manca al pesarese da Assen 2017), con diversi podi qui e là che potrebbero impreziosire la sua già straordinaria bacheca. Si correrà a Le Mans, una delle sue piste preferite, quindi ad Aragon e Valencia (due tracciati ben poco “amici”) prima del gran finale di Portimao, dove non ha mai corso. Che finale di stagione dovremo attenderci da Valentino Rossi? La speranza è di vederlo raccogliere quanto sta seminando in queste settimane, tenendosi ben lontano dai guai, a differenza di Misano e Montmelò.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse