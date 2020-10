Motocross oggi, GP Spagna MXGP 2020: orari, tv, streaming, programma

Oggi domenica 11 ottobre va in scena il GP di Spagna 2020, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Sul circuito di Xanadù, nella regione di Madrid, Tony Cairoli e Tim Gajser si affronteranno a viso aperto per il titolo iridato. Il centauro italiano, vittorioso in gara-2 del GP d’Europa settimana scorsa a Mantova, è ora attardato di 11 punti dal Campione del Mondo in carica: la lotta si è infiammata e ogni prova è cruciale per la conquista del titolo iridato. Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per rispondere allo sloveno, ma dovrà necessariamente fare risultato in questa trasferta iberica. Da tenere in forte considerazione anche lo svizzero Jeremy Seewer e lo spagnolo Jorge Prado.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di inizio del GP di Spagna 2020, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Le corse saranno trasmesse in diretta on in differita su Eurosport e su RaiSport, in diretta streaming su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Ricordiamo che i canali di Eurosport sono visibili in diretta streaming anche su DAZN.

CALENDARIO GP SPAGNA MOTOCROSS: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 11 OTTOBRE:

12.15 MX2, gara-1 (diretta streaming su Eurosport Player; differita tv su Eurosport 2 alle ore 20.30)

13.15 MXGP, gara-1 (diretta streaming su Eurosport Player; differita su Eurosport 2 alle ore 21.00, differita tv su RaiSport alle ore 15.15)

15.10 MX2, gara-2 (diretta streaming su Eurosport Player; differita su Eurosport 2 alle ore 21.30)

16.10 MXGP, gara-2 (diretta streaming su Eurosport Player; diretta su RaiSport; differita su Eurosport 2 alle ore 22.00)

