F1, GP Emilia-Romagna 2020: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana

Messo in archivio il Gran Premio del Portogallo 2020 del Mondiale di Formula Uno, è già tempo di pensare alla prossima particolarissima tappa. Si corre a Imola, circuito che torna nel calendario dopo 14 anni, ma non con il solito Gran Premio di San Marino, bensì con quello dell’Emilia Romagna. Le sorprese non finiranno qui, dato che il fine settimana romagnolo sarà composto da sole due giornate. Non ci sarà azione il venerdì (le scuderie arriveranno via gomma direttamente da Portimao) e le prove libere saranno ridotte ad una sessione di 90 minuti il sabato mattina, prima delle qualifiche. La gara, come sempre, domenica ma alle ore 14.10. La Ferrari riuscirà a brillare in casa oppure tra Tosa e Piratella sarà ancora una volta la Mercedes a dettare legge?

IN TV – Il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 di F1 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201).

Loading...

Loading...

Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno trasmesse qualifiche e gara.

In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone.

OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA 2020 – F1

Sabato 31 ottobre

Ore 11.00-12.30 Prove libere

Ore 14.00-15.00 Qualifiche

Domenica 1 novembre

Ore 14.10 Gran Premio dell’Emilia Romagna

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse