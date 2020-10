Motocross, GP Spagna 2020: programma, orari, tv, streaming. Il calendario MXGP e MX2

Dopo il trittico di eventi a Faenza ed il terzetto di corse in quel di Mantova, il Mondiale Motocross saluta il Bel Paese per spostarsi in Spagna. A differenza di quanto accaduto dalla ripresa del campionato ad oggi, il circuito iberico che sorge a Madrid ospiterà un singolo GP e non tre come oramai consuetudine.

Lo spettacolo è assicurato in una manifestazione che sarà il teatro di una nuova sfida tra il nostro Tony Cairoli (KTM) e lo sloveno Tim Gajser (Honda) per la leadership della stagione. La coppia sta letteralmente dominando la scena dopo l’uscita dopo i problemi accusati dell’olandese Jeffrey Herlings (KTM), infortunato in Emilia Romagna quando era leader del Mondiale.

Loading...

Loading...

Tutto il programma del Gran Premio di Spagna si svolgerà in un singolo giorno. Eurosport ed Eurosport Player permettono a tutti gli appassionati di gustarsi lo spettacolo di una competizione da non perdere. OA Sport seguirà l’intera giornata di gare con la Diretta Live.

PROGRAMMA GP SPAGNA MXGP

Ore 12:15 gara-1 MX2

Ore 13:15 gara-1 MXGP

Ore 15:10 gara-2 MX2

Ore 16:10 gara-2 MXGP

DOVE SEGUIRE IL GP DI SPAGNA MXGP

Diretta TV su Eurosport (DAZN)

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta Live su OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOCROSS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Infront