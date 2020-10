Motocross, GP Spagna 2020 MX2: Tom Vialle sempre più leader

Si chiude a Madrid il GP di Spagna per i protagonisti del Mondiale MX2. Lo spettacolo non è mancato sulla terra iberica con Tom Vialle che si conferma il leader della stagione. Il transalpino ha vinto la prima prova ed ha completato al secondo posto la gara-2, un risultato che gli ha permesso di vincere l’evento.

Il portacolori di casa KTM ha preceduto sotto la bandiera a scacchi il tedesco Thomas Olsen (Husqvarna). Si conferma nella fascia alta della classifica l’australiano Jed Beaton, terzo al traguardo davanti al britannico Conrad Mewse ed al belga Jago Geerts.

Quest’ultimo, grande protagonista del campionato e diretto rivale di Vialle fino alle prove italiane di Mantova e Faenza, si è imposto nella gara-2 davanti al francese di casa KTM con otto secondi di margine. Terzo posto per l’olandese Roan Van De Moosdijk. Da sottolineare il decimo posto nella prima competizione del week-end per il nostro Alberto Forato. Il portacolori di casa Husqvarna non è riuscito a ripetersi nella seconda prova, prova in cui ha concluso al 14° posto.

CLASSIFICA GP SPAGNA MX2 GARA-1

1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:50.753 17 0:00.000 0:00.000 1:57.257 5 52.8

2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:52.026 17 0:01.273 0:01.273 1:57.246 4 52.8

3 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:54.583 17 0:03.830 0:02.557 1:57.063 4 52.8

4 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:05.100 17 0:14.347 0:10.517 1:56.714 13 53

5 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:09.299 17 0:18.546 0:04.199 1:56.570 4 53.1

6 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:13.571 17 0:22.818 0:04.272 1:57.831 3 52.5

7 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 35:14.122 17 0:23.369 0:00.551 1:57.594 15 52.6

8 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 35:36.069 17 0:45.316 0:21.947 1:58.162 3 52.4

9 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:38.867 17 0:48.114 0:02.798 1:58.006 13 52.4

10 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 35:45.462 17 0:54.709 0:06.595 1:57.476 14 52.7

CLASSIFICA GP SPAGNA MX2 GARA-2

1 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:11.576 17 0:00.000 0:00.000 1:57.637 11 52.6

2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:20.091 17 0:08.515 0:08.515 1:57.296 11 52.7

3 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 35:26.971 17 0:15.395 0:06.880 1:58.665 7 52.1

4 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 35:30.925 17 0:19.349 0:03.954 1:58.771 8 52.1

5 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:35.189 17 0:23.613 0:04.264 1:59.354 5 51.8

6 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:36.201 17 0:24.625 0:01.012 1:59.385 13 51.8

7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:40.320 17 0:28.744 0:04.119 1:59.478 7 51.8

8 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 35:58.580 17 0:47.004 0:18.260 1:59.687 7 51.7

9 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 36:08.476 17 0:56.900 0:09.896 2:00.681 5 51.3

10 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 36:10.118 17 0:58.542 0:01.642 2:00.488 6 51.3

Foto: Infront