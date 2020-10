Motocross, GP Limburg 2020 MX2: Tom Vialle vede il titolo

Dopo le emozioni del GP delle Fiandre, i protagonisti del Mondiale MX2 sono scesi in pista per disputare il Gran Premio di Limburg. Dopo il dominio del francese Tom Vialle (KTM) in occasione della prima delle tre competizioni consecutive sulla terra belga, lo spettacolo non è mancato nella giornata odierna.

Il turno infrasettimanale per le giovani leve del Motocross si è inaugurato con il successo di Jago Geerts (Yamaha). Il padrone di casa ha controllato la corsa ed ha primeggiato sul transalpino Vialle, attardato di 10 secondi dal vincitore. Il britannico Ben Watson (Yamaha), a segno nella gara-1 del GP delle Fiandre di domenica scorsa, ha chiuso il podio davanti allo spagnolo Ruben Fernandez (Yamaha) ed allo svedese Isak Gifting (GASGAS).

La seconda corsa è stata molto più combattuta della prima, incerta fino agli ultimi passaggi. Tom Vialle è riuscito a cogliere un nuovo successo davanti a Watson e all’olandese Roan Van De Moosdijk (Kawasaki), una conferma nella Top10 ad ogni week-end. Il transalpino Maxime Renaux (KTM) ha completato in quarta posizione, mentre Geerts non è riuscito a far meglio del settimo posto dopo una scivolata che ha rovinato la corsa. Con questo risultato, Vialle vince il GP di Limburg e si avvicina sempre più al titolo MX2.

CLASSIFICA GP LIMBURG 2020 MX2 GARA-1

1 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:00.760 16 0:00.000 0:00.000 2:04.278 9 53

2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 36:11.622 16 0:10.862 0:10.862 2:04.957 5 52.7

3 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:39.037 16 0:38.277 0:27.415 2:06.605 7 52

4 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 36:54.168 16 0:53.408 0:15.131 2:07.633 2 51.6

5 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 36:58.281 16 0:57.521 0:04.113 2:08.222 9 51.3

6 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 37:13.182 16 1:12.422 0:14.901 2:06.803 5 51.9

7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 37:20.890 16 1:20.130 0:07.708 2:08.248 4 51.3

8 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 37:26.606 16 1:25.846 0:05.716 2:07.713 4 51.5

9 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 37:27.670 16 1:26.910 0:01.064 2:10.208 2 50.5

10 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 37:30.245 16 1:29.485 0:02.575 2:08.531 4 51.2

CLASSIFICA GP LIMBURG 2020 MX2 GARA-2

1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:54.380 16 0:00.000 0:00.000 2:04.109 2 53

2 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:57.369 16 0:02.989 0:02.989 2:05.170 2 52.6

3 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 36:03.674 16 0:09.294 0:06.305 2:04.268 2 53

4 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 36:12.819 16 0:18.439 0:09.145 2:04.327 2 52.9

5 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 36:20.862 16 0:26.482 0:08.043 2:04.786 1 52.7

6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:22.416 16 0:28.036 0:01.554 2:05.257 2 52.5

7 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:23.625 16 0:29.245 0:01.209 2:03.843 2 53.1

8 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 36:31.824 16 0:37.444 0:08.199 2:05.156 2 52.6

9 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 36:38.142 16 0:43.762 0:06.318 2:05.474 2 52.5

10 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 36:41.440 16 0:47.060 0:03.298 2:08.299 3 51.3

