F1, Christian Horner: “L’addio di Honda? Lo capiamo, ma siamo delusi”

E’ un Christian Horner che non nasconde tristezza e delusione quello che al sito ufficiale della Red Bull viene chiamato a commentare la notizia relativa all’addio di Honda (al termine del 2021, ndr), fornitore ufficiale dei motori per la scuderia austriaca da un paio di stagioni.

Il team principal dei quattro volte campioni del mondo afferma: “Come squadra abbiamo compreso quanto difficile sia stata per Honda la decisione di lasciare la F1 al termine del 2021 – commenta Christian Horner –. Lo spostamento del focus sull’industria automobilistica ha spinto Honda a ridistribuire le proprie risorse e noi capiamo e rispettiamo le sue ragioni. La sua scelta significa una nuova sfida per noi come squadra, ma noi eravamo in F1 già prima e con la nostra forza siamo preparati e pronti a rispondere in modo efficace, come abbiamo già fatto in passato”.

“Al tempo stesso siamo delusi di non continuare la nostra partnership con Honda – conclude Christian Horner –. Siamo infinitamente orgogliosi del successo che abbiamo raggiunto, con 5 vittorie e 15 podi tra i due team Red Bull. Vogliamo ringraziare Honda per gli sforzi e l’impegno straordinario”.

Foto: Lapresse