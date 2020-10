Motocross, Arminas Jasikonis si è risvegliato dal coma indotto e potrà iniziare la fase di recupero

Giungono novità importanti sul conto del lituano Arminas Jasikonis. Il pilota dell’Husqvarna, rimasto vittima di una brutta caduta nel corso della seconda manche del GP di MxGP di Lombardia, era stato trasportato all’ospedale di Cremona e le condizioni erano preoccupanti: aveva subito un importante trauma cerebrale e i medici avevano deciso di indurre il coma.

il team ha comunicato oggi che Jasikonis si è risvegliato dal coma indotto ed è stato subito in grado di riconoscere i familiari e di parlare con loro e con lo staff medico, esprimendosi sia in lituano che in inglese, in maniera lucida (fonte: gazzetta.it). Confortante il fatto che Arminas riesca anche a muoversi senza aiuto e per questo potrà iniziare la fase di recupero fisico.

Grande felicità per il team manager Antti Pyrhönen: “Non sono mai stato così felice di aver qualcosa da dire su uno dei miei piloti. AJ è a posto e starà bene, è una specie di miracolo. Quando si è svegliato e abbiamo capito che poteva parlare e muovere gambe e braccia, che non provava dolore e non aveva danni, è difficile esprimere quello che abbiamo provato. Ovviamente Arminas ha ancora un po’ di strada da fare prima di essere di nuovo al 100%, ma il peggio è ormai alle spalle”.

