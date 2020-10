F1, Andrew Green sull’arrivo di Vettel in Aston Martin: “Un bene sia per lui che per il team”

Come è noto da tempo, il rapporto tra la Ferrari e il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel terminerà. Vista la scarsa competitività dell’attuale monoposto della scuderia di Maranello, il tedesco non avrà chance per provare a centrare l’iride in questo 2020 e dunque il sogno iniziato nel 2015 di riportare sotto l’insegna del Cavallino Rampante il titolo è sfumato.

La Rossa, infatti, ha deciso di puntare le proprie carte sul monegasco Charles Leclerc e sullo spagnolo Carlos Sainz Jr, attuale pilota della McLaren. Un nuovo duo per puntare a un progetto duraturo. E Seb? Il teutonico vestirà l’anno venturo i colori dell’Aston Martin, che rileverà di fatto l’attuale Racing Point, pur non mutando l’organizzazione del team britannico. Vettel, da questo punto di vista, saprà giovare di questo cambiamento?

Loading...

Loading...

A rispondere a questa domanda è stato il direttore tecnico della citata Racing Point Andrew Green che, intervistato da Motorsport-total.com, ha fornito delle chiavi di lettura interessanti su quello che attende Seb: “Vettel passa da un grandissimo marchio, a uno altrettanto importante. Credo che la sua presenza fornirà alla squadra un modo di lavorare completamente nuovo. Noi non abbiamo mai lavorato con un pilota campione del mondo e di grandissima esperienza come lui. Questo potrebbe esserci di grande aiuto per crescere dal punto di vista della mentalità. Al momento, in Ferrari, è in una situazione difficile e credo che questa scelta potrà riportarlo nelle posizioni di vertice come merita perché dovrà preoccuparsi solo delle gare. In definitiva, credo che sarà un bene per noi e anche per lui“, le parole di Green.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse