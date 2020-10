Moto3, risultato GP Aragon 2020: Masia trionfa nel solito arrivo al cardiopalma, Fenati 4° migliore degli italiani

Solita gara al cardiopalma per la classe Moto3 e ad Aragon (Spagna) la tradizione è stata decisamente onorata. Lo spagnolo Jaume Masia (Leopard Racing) l’ha spuntata in un arrivo allo sprint, con l’iberico che ha lottato fino alla fine per superare il connazionale Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo), giunto terzo, precedendo il sempre combattivo sudafricano Darryn Binder (CIP Green Power), in sella alla KTM. Secondo successo in carriera per l’iberico della Honda che finalmente è riuscito a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, conquistando una vittoria significativa nella prova di casa.

Ai piedi del podio un bravo Romano Fenati, sulla Husqvarna del team di Max Biaggi, giunto a 0″327 dal vertice. Tanti sorpassi all’esterno del centauro ascolano, ma sul finale è mancato qualcosa per consentirgli di centrare la top-3. A completare la top-10 il britannico John McPhee (Petronas Sprint Racing – Honda) a 0″368, costretto a scontare un long lap penalty, il leader del campionato Albert Arenas (Solunion Aspar Team Moto3 – KTM), che ha pagato a caro prezzo un tentativo di sorpasso ardito nelle ultime fasi, il giapponese Tatsuki Suzuki del SIC58 Squadra Corse a 1″933 e i due italiani Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46 – KTM) a 2″389 e Dennis Foggia (Leopard Racing – Honda) a 2″461. Per entrambi nessuna chance per conquistare il podio, con Vietti che non ci ha visto giusto in fatto di gomme.

Loading...

Loading...

Per quanto concerne il resto della truppa italiana, Niccolò Antonelli ha concluso in 18ma posizione, Riccardo Rossi 21°, Stefano Nepa 23° e Davide Pizzoli 26°. Caduta invece per Andrea Migno. Con questi risultati Arenas si mantiene in vetta con 144 punti, a precedere il giapponese Ai Ogura (131), oggi 14°, e Vietti (126).

RISULTATI E CLASSIFICA GP ARAGON 2020 – MOTO3

1 25 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 37’45.009 153.3

2 20 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 37’45.100 153.3 0.091

3 16 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 37’45.205 153.3 0.196

4 13 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 37’45.336 153.2 0.327

5 11 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 37’45.377 153.2 0.368

6 10 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 37’45.394 153.2 0.385

7 9 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 37’45.405 153.2 0.396

8 8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 37’46.942 153.1 1.933

9 7 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 37’47.398 153.1 2.389

10 6 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 37’47.470 153.1 2.461

11 5 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 37’47.975 153.1 2.966

12 4 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 37’48.029 153.1 3.020

13 3 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 37’49.881 152.9 4.872

14 2 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 37’55.958 152.5 10.949

15 1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 37’55.988 152.5 10.979

16 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 37’56.181 152.5 11.172

17 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 37’58.870 152.3 13.861

18 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 38’04.770 151.9 19.761

19 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 38’06.293 151.8 21.284

20 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 38’06.348 151.8 21.339

21 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 38’06.388 151.8 21.379

22 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 38’06.449 151.8 21.440

23 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 38’06.529 151.8 21.520

24 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 38’21.579 150.8 36.570

25 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 38’21.637 150.8 36.628

26 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 38’21.685 150.8 36.676

27 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 38’21.748 150.8 36.739

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com