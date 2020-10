Moto3, risultato FP2 GP Aragon 2020: Raul Fernandez il migliore, Romano Fenati 2°. Celestino Vietti nella top-10

È stato lo spagnolo della Red Bull KTM Ajo Raul Fernandez il più veloce della FP2 del GP d’Aragon, round del Mondiale 2020 di Moto3. Sul tracciato iberico, Fernandez ha fermato i cronometri sul tempo di 1’58″144, precedendo di 0″438 un ottimo Romando Fenati in sella alla Husqvarna del squadra di Max Biaggi e di 0″532 il leader della classifica generale Albert Arenas sulla KTM del Team Aspar. Buone notizie, quindi, soprattutto per Fenati che ha dimostrato di trovarsi piuttosto bene su un circuito molto difficile come quello spagnolo, caratterizzato da un mix ideale di tratti veloci e guidati.

A seguire, nella classifica di queste libere 2, vi sono il sudafricano Darryl Binder (CIP Grenn Power – KTM), il più veloce della prima sessione, a 0″545, il giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse – Honda) a 0″619, lo spagnolo Garcia (Estrella Galicia 0,0 – Honda) a 0″700, l’altro iberico Jaume Masia (Leopard Racing – Honda) a 0″828, il giapponese Ai Ogura (secondo della classifica mondiale) a 0″839 (Team Asia – Honda), il nostro Celestino Vietti (terzo della classifica mondiale) a 0″879 (Sky Racing Team VR46 – KTM) e l’iberico Alonso Lopez a 0″974 (Sterilgarda Max Racing Team – Husqvarna). A completare il quadro dei qualificati nella Q2 (virtuale) ci sono anche lo spagnolo Carlos Tatay (Reale Avintia Moto3 – KTM), lo giapponese Toba (Red Bull KTM Ajo – KTM), l’argentino Gabriel Rodrigo sulla Honda del Team Gresini e il nostro Nicolò Antonelli sull’altra Honda del team di Paolo Simoncelli. Più indietro gli altri italiani, con Andrea Migno 17° (Sky Racing Team VR46 – KTM), Dennis Foggia 20° (Leopard Racing – Honda), Stefano Nepa 23° sulla KTM del Team Aspar e Davide Pizzoli 28° (BOE Skull Rider Facile Energy – KTM).

Non ha perso parte al turno e non ci sarà per l’intero weekend il pilota italiano del Team Snipers Tony Arbolino (quarto nella graduatoria generale del campionato). Sul volo di ritorno da Le Mans era presente una persona risultata positiva al coronavirus: Tony ha ricevuto una comunicazione dalle autorità sanitarie italiane e spagnole e dovrà restare in isolamento per 10 giorni. Una decisione che nel paddock ha fatto discutere non poco.

CLASSIFICA FP2 GP ARAGON 2020 MOTO3

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.144 11 15 236.5

2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’58.582 11 13 0.438 0.438 238.1

3 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 1’58.676 13 13 0.532 0.094 244.0

4 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’58.689 14 14 0.545 0.013 242.9

5 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’58.763 13 13 0.619 0.074 242.9

6 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’58.844 12 15 0.700 0.081 240.2

7 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’58.972 13 14 0.828 0.128 248.5

8 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’58.983 15 15 0.839 0.011 243.5

9 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’59.023 16 16 0.879 0.040 244.6

10 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’59.118 10 12 0.974 0.095 238.6

11 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1’59.131 15 16 0.987 0.013 241.3

12 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’59.176 13 15 1.032 0.045 242.9

13 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’59.192 12 12 1.048 0.016 242.4

14 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’59.257 15 15 1.113 0.065 246.2

15 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’59.317 14 15 1.173 0.060 243.5

16 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’59.346 13 14 1.202 0.029 241.3

17 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’59.367 14 16 1.223 0.021 242.9

18 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’59.483 13 15 1.339 0.116 242.9

19 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’59.623 14 14 1.479 0.140 246.2

20 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’59.627 16 16 1.483 0.004 245.1

21 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’59.712 15 16 1.568 0.085 245.7

22 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’59.785 15 15 1.641 0.073 243.5

23 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 1’59.805 15 15 1.661 0.020 241.3

24 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’59.949 13 14 1.805 0.144 240.2

25 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’00.199 14 15 2.055 0.250 237.6

26 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 2’00.320 8 13 2.176 0.121 239.7

27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 2’00.469 9 14 2.325 0.149 241.8

28 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 2’00.568 13 16 2.424 0.099 242.9

29 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 2’00.868 13 13 2.724 0.300 240.2

30 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’01.751 5 13 3.607 0.883 240.8

*Piloti evidenziati qualificati alla Q2 (virtuale)

Foto: LaPresse