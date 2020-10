Moto3, risultati warm-up GP Teruel 2020: Tony Arbolino è il più rapido davanti a Salac e Arenas, 6° Vietti

La domenica del Gran Premio di Teruel 2020 si apre nel migliore dei modi per i colori azzurri, con Tony Arbolino che ha chiuso il warm-up della Moto3 davanti a tutti grazie ad un ritmo davvero molto competitivo ed incoraggiante in vista della gara che scatterà alle ore 11.20. Il lombardo, costretto a saltare l’ultimo GP di Aragon per aver viaggiato in aereo con una persona risultata positiva al Covid, sembra essere davvero in palla al MotorLand di Alcañiz come dimostra la sua seconda posizione in griglia di partenza ed il miglior tempo assoluto firmato in 1’58″867 nel warm-up odierno.

Uno-due Snipers completato dal ceco Filip Salac, staccato di 168 millesimi dal compagno di squadra, inoltre va evidenziato l’ottimo terzo posto del leader iridato Albert Arenas a 247 millesimi dalla vetta. Ritmo abbastanza interessante in mattinata per i giapponesi Tatsuki Suzuki e Ai Ogura, rispettivamente 4° e 5° a tre decimi dalla testa, ma restano a meno di mezzo secondo dal leader anche gli italiani Celestino Vietti (6°) e Dennis Foggia (8°), il sudafricano Darryn Binder (7°) e lo spagnolo Jeremy Alcoba (9°). Fuori dalla top10 diversi possibili protagonisti in gara come l’iberico Jaume Masià (14°), lo scozzese John McPhee (15°) ed il pole-man Raul Fernandez (21°).

CLASSIFICA WARM-UP GP TERUEL 2020 MOTO3

1 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 238.6 1’58.867

2 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 231.5 1’59.035 0.168 / 0.168

3 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 235.0 1’59.114 0.247 / 0.079

4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 235.5 1’59.170 0.303 / 0.056

5 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 238.1 1’59.215 0.348 / 0.045

6 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 237.1 1’59.272 0.405 / 0.057

7 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 234.5 1’59.335 0.468 / 0.063

8 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 238.6 1’59.337 0.470 / 0.002

9 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 232.5 1’59.347 0.480 / 0.010

10 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.0 1’59.447 0.580 / 0.100

11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 228.1 1’59.463 0.596 / 0.016

12 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 236.0 1’59.501 0.634 / 0.038

13 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 232.5 1’59.534 0.667 / 0.033

14 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 237.1 1’59.554 0.687 / 0.020

15 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 233.5 1’59.594 0.727 / 0.040

16 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 234.5 1’59.631 0.764 / 0.037

17 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 235.5 1’59.659 0.792 / 0.028

18 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.0 1’59.661 0.794 / 0.002

19 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 235.5 1’59.666 0.799 / 0.005

20 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 231.0 1’59.686 0.819 / 0.020

21 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 226.6 1’59.701 0.834 / 0.015

22 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 231.0 1’59.705 0.838 / 0.004

23 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 229.5 1’59.792 0.925 / 0.087

24 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 236.0 1’59.870 1.003 / 0.078

25 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 237.1 1’59.883 1.016 / 0.013

26 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 231.0 1’59.990 1.123 / 0.107

27 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 231.0 2’00.045 1.178 / 0.055

28 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 232.0 2’00.786 1.919 / 0.741

29 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 229.0 2’01.106 2.239 / 0.320

30 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 232.5 2’01.331 2.464 / 0.225

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Valerio Origo