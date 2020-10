Moto3, GP Aragon 2020. Tony Arbolino: “Quarantena fino a mercoledì, speriamo di vederci settimana prossima”

Tanta, tantissima sfortuna. Tony Arbolino non potrà disputare il GP di Aragon 2020, tappa del Mondiale Moto3 in programma questo weekend sull’omonimo circuito spagnolo. L’alfiere della Honda Snipers è stato fermato dalle autorità sanitarie spagnole perché, domenica scorsa, durante il volo che lo riportata in Italia da Parigi dopo la gara di Le Mans, era presente un passeggero positivo al Covid-19 (il quale non aveva niente a che fare col pilota milanese). Tony Arbolino è finito nella lista dei “tracciabili” e, appena sbarcato in Spagna, è stato bloccato.

Le sue parole, ovviamente piene di rammarico: “Ciao a tutti, cari amici di Sky. Come sapete non correrò questa prima di Aragon, purtroppo. C’è stato un positivo nell’aereo tornando da Le Mans. Il giorno dopo ho fatto il test, non sapendolo, e sono risultato negativo. Sono arrivato qua ad Aragon, era tutto pronto ma è arrivata una mail. Non abbiamo potuto fare nulla, ho fatto tre test Covid-19 differenti e sono sempre risultato negativo. Non so cosa dire, dovrò stare in quarantena fino a mercoledì. Mi spiace molto, sono molto carico e tornerò più forte di prima. Ci vediamo, spero, alla seconda di Aragon”.

