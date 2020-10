Moto3, GP Aragon 2020: Albert Arenas cerca l’allungo decisivo, attenzione agli italiani!

Dopo le emozioni di Le Mans, i giovani protagonisti della Moto3 si spostano in Spagna al Motorland Aragon. La manifestazione che ci apprestiamo a vivere sarà l’undicesima del Mondiale, la prima delle due che si terranno in Aragona. Ricordiamo infatti che il circuito di Alcañiz ospiterà il penultimo doubleheader della stagione, due eventi che potrebbero cambiare nuovamente la classifica generale.

Alla vigilia della quarta competizione in terra spagnola del 2020, Albert Arenas (Aspar) è il leader del campionato dopo la negativa prestazione del giapponese Ai Ogura in quel di Le Mans. Il catalano dovrà difendere i sei punti che lo separano dall’alfiere di casa Honda Asia, nono in Francia dopo una rimonta che lo ha visto risalire dal 17° posto. Dopo le splendide prestazioni nella doppia tappa di Misano, Ogura ha deluso nelle ultime due prove disputate, corse che potrebbero rivelarsi decisive nella sfida con l’iberico Arenas. Quest’ultimo appare superiore rispetto all’asiatico, ma la stagione è ancora molto lunga ed altri protagonisti restano in lotta per il titolo.

Il ritiro del centauro di casa Aspar a Barcellona, il terzo in campionato, ha rimesso in gioco i nostri Celestino Vietti e Tony Arbolino. L’alfiere di Sky Racing Team VR46 ed il portacolori di casa Snipers, rispettivamente primo e secondo sul circuito Bugatti di Le Mans, sono pronti a recuperare altri punti nel doubleheader che ci apprestiamo a vivere. Attenzione anche a John McPhee (Sprinta) e Jaume Masià (Leopard), piloti che potrebbero ancora dire la loro e soprattutto intromettersi nella lotta per il successo finale.

Lo spagnolo Raul Fernandez (KTM Ajo) e l’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini) inseguono il primo successo stagionale in un 2020 che li ha visti grandi protagonisti, ma mai primi sotto la bandiera a scacchi. Ci si attende una buona prestazione da parte di Romano Fenati (Max Racing), Dennis Foggia (Leopard), Andrea Migno (Sky) ed il giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58), in ripresa dopo un’infortunio di Misano Adriatico.

Foto: LaPresse