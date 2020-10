Moto2, Fabio Di Giannantonio correrà con il Team Gresini dal 2021: previsto il passaggio in MotoGP tra due anni

Una nuova avventura per Fabio Di Giannantonio. Il pilota italiano, miglior rookie del Mondiale 2019 di Moto2, lascerà al termine di questa stagione l’attuale team gestito da Luca Boscoscuro. Sulla SpeedUp, anche per una questione di gomme, Fabio ha fatto fatica a trovarsi e solo nell’ultimo GP a Barcellona pare aver ritrovato un po’ la quadra, tenuto conto del terzo posto finale.

Pertanto, dopo qualche contatto avuto con il team Ktm Ajo, Di Giannantonio ha intavolato trattative con altri team, fino a giungere a un accordo con la squadra di Fausto Gresini (al fianco di Nicolò Bulega). Un ritorno al passato visto l’impegno in Moto3 del 2018, giungendo secondo nel campionato mondiale alle spalle dello spagnolo Jorge Martin. Un ritrovarsi, quindi, con un obiettivo molto ambizioso: puntare al titolo iridato della classe intermedia la prossima stagione.

Loading...

Loading...

Non è finita qui. Il contratto del pilota, infatti, prevede una formula tale da garantirgli il passaggio in MotoGP nel 2022. Di fatto, il centauro italiano firmerà un biennale che gli aprirà le porte della classe regina tra due anni. Una situazione sicuramente allettante e stimolante per un pilota che deve trovare una sua precisa collocazione, in termini di prestazione, nella media cilindrata.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo