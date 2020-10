MotoGP, GP Francia 2020: Andrea Dovizioso, ora serve un miracolo per il Mondiale

Serve un miracolo mondiale. Andrea Dovizioso deve cambiare la tendenza per sperare di essere ancora in gioco per vincere il campionato 2020 di MotoGP. Un campionato strano, condizionato dall’assenza del fuoriclasse spagnolo Marc Marquez (campione del mondo in carica e out per l’infortunio nel primo round a Jerez de la Frontera) e dalle gomme Michelin.

Già, le mescole francesi stanno facendo penare non poco il “Dovi”, incapace fino ad ora di sfruttarle al meglio possibile. Coperture pensate e progettate per dare maggior grip ai piloti, ma che fanno sorridere in particolare le moto (Yamaha e Suzuki) performanti in percorrenza di curva. Un aspetto, quest’ultimo, carente nel modo di guidare la GP20 del forlivese, molto efficace in frenata e in trazione.

Aspetti critici che hanno visto il centauro italiano non andare oltre il 17° posto nelle qualifiche dell’ultimo GP di Catalogna, coinvolto poi in un crash al via dettato anche dal fatto di partire così dietro.

Un zero pesante per il ducatista, attualmente quarto nella graduatoria generale a 24 lunghezze da Fabio Quartararo. Il francesino e lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), al momento, sembrano quelli con le carte migliori per questo Mondiale di difficile interpretazione nella classe regina. Le Mans, pertanto, è una sorta di ultimo appello per Dovizioso. Una pista dove servirà stabilità in frenata e percorrenza, fattori decisivi per massimizzare la propria prestazione. La scuderia di Borgo Panigale dovrà quindi lavorare sodo per presentarsi all’appuntamento nel migliore dei modi e l’affinità con gli pneumatici francesi sarà una variabile determinante.

Il “Dovi” stesso cercherà di dare risposte, pensando anche al fatto che il 2021 potrebbe essere clamorosamente senza una sella ufficiale per lui, visto quanto è avvenuto in sede di mercato. Pertanto, la possibilità di giocarsi il titolo senza Marquez dovrà essere sfruttata in maniera ben diversa da come è avvenuto fino a questo momento.

Foto: Valerio Origo