Mornar Bar-Brescia oggi, EuroCup basket: orario, tv, programma, streaming

Terza partita di EuroCup per la Germani Brescia, che dopo la sconfitta maturata in casa in campionato (80-81) contro la Fortitudo Bologna, torna in campo oggi per la terza giornata dell’EuroCup di basket 2020/2021 affrontando i montenegrini del Mornar Bar.

Per gli uomini di Esposito, dopo i primi 80′ minuti di gioco nella kermesse continentale, il bilancio è in perfetta parità: una vittoria e una sconfitta, con l’affermazione ottenuta contro l’Ulm (una settimana fa, 87-84) che ha ridato vigore alla compagine lombarda in vista del prosieguo della sua avventura.

Il match tra Mornar Bar e Brescia, valido per la terza giornata del girone B di EuroCup 2020-2021, inizierà alle ore 19:00 e sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player.

MORNAR BAR-BRESCIA, EUROCUP 2020-2021: PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE

Ore 19:00 Mornar Bar-Brescia

MORNAR BAR-BRESCIA, EUROCUP 2020-2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

