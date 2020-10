Milan-Spezia oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Dopo la vittoria contro il Crotone, torna subito in campo il Milan, che nella terza giornata della Serie A di calcio 2020 se la vedrà con un’altra neo-promossa, lo Spezia, per un match da non fallire per rimanere nelle posizioni di vertice del campionato.

La partita si svolgerà dunque quest’oggi, domenica 4 ottobre 2020, a partire dalle ore 18, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Serie A, numero 252 del decoder, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv.

Il programma della partita:

Serie A calcio 2020

Domenica 4 ottobre 2020

Ore 18 Milan-Spezia

Diretta tv: Sky Sport Serie A

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Leao

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala, Erlic, Dell’Orco, Ramos; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi.

Foto: LaPresse