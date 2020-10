Juventus-Napoli oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi domenica 3 ottobre (ore 20.45) si gioca Juventus-Napoli, match valido per la seconda giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. La partita è stata confermata, ma potrebbero esserci delle novità dell’ultimo minuto a causa di alcune positività al Covid-19 riscontrate tra le fila dei partenopei e dei piemontesi (in isolamento fiduciario). Si tratta di un incontro importante per le sorti del campionato, visto che gli azzurri hanno vinto i primi due match mentre i bianconeri sono stati bloccati dalla Roma settimana scorsa.

Andrea Pirlo, costretto a rinunciare allo squalificato Rabiot, punterà su una mediana con Bentancur e Arthur, mentre Ramsey giocherà alle spalle del tandem offensivo composto da Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Confermata la difesa a tre con Danilo, Bonucci e Chiellini. Rino Gattuso deve fare i conti con l’infortunio di Lorenzo Insigne (lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro) e con le assenze forzate di Piotr Zielinski ed Elmas (positivi al Covid-19). A causa di queste defezioni il Napoli giocherà col 4-3-3, Lozano e Mertens comporranno il tridente offensivo insieme a Osimhen.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, le probabili formazioni di Juventus-Napoli, match valido per la seconda giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

JUVENTUS-NAPOLI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 3 OTTOBRE:

20.45 Juventus-Napoli

JUVENTUS-NAPOLI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202).

Diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI:

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Lobotka, Fabian, Demme; Lozano, Mertens, Osimhen.

