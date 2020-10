Lazio-Inter oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Sarà una domenica di grande importanza per quel che riguarda il massimo campionato italiano di calcio. La Serie A 2020-2021, infatti, propone due big match. Questa sera a Torino si giocherà Juventus-Napoli, mentre alle ore 15.00 allo stadio Olimpico di Roma vedremo un interessantissimo Lazio-Inter. I biancocelesti allenati da Simone Inzaghi attendono i nerazzurri di mister Antonio Conte per una super-sfida che andrà oltre i tre punti in palio. Le due rivali sono candidate allo Scudetto e cercheranno subito di mettere le cose in chiaro. Un anno fa questa partita si concluse sul punteggio di 2-1 per la Lazio che sta vivendo il suo momento migliore. Sarà così anche questo pomeriggio? La Lazio è reduce dal pesantissimo ko interno contro l’Atalanta, mentre i nerazzurri hanno vinto le prime due uscite con ben 9 gol messi a segno tra Fiorentina e Benevento.

IN TV – Lazio-Inter, big match della terza giornata di campionato sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN in streaming e per mezzo del canale DAZN1 (209 di Sky).

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della sfida dell’Olimpico.

PROGRAMMA SERIE A 2020-2021

Domenica 4 ottobre

Ore 15.00 Lazio-Inter – diretta su DAZN

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Patric; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Young; Sensi; Lukaku, Lautaro Martinez.

Foto: Lapresse