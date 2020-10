LIVE Virtus Bologna-Monaco 94-85, EuroCup basket in DIRETTA: vittoria in rimonta e primato nel girone per le V Nere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.08 La nostra Diretta Live termina qui. Grazie e buon proseguimento di serata!

23.06 I migliori realizzatori dei bianconeri sono i due centri, Vince Hunter (20 punti) e Julian Gamble (19), ma è fondamentale il contributo dei soliti Milos Teodosic (14 punti e 12 assist) e Stefan Markovic (8 punti e 8 assist). Per il Monaco il top scorer è Damien Inglis, autore di 17 punti.

23.03 Vittoria nel finale per la Virtus Bologna, che mantiene l’imbattibilità nel girone C grazie a un favoloso ultimo quarto da 35 punti.

FINE PARTITA: Virtus Bologna-Monaco 94-85

94-85 Teodosic a fil di sirena sigla il +9 finale!

92-85 HUNTEEER! GAME, SET AND MATCH! Gamble ruba palla, ennesimo cioccolatino di Teodosic e schiacciata dell’americano!

90-85 2/2 in lunetta per Teodosic. Quasi fatta per la Virtus!

88-85 Troppi rimbalzi offensivi per il Monaco: due punti per Lessort.

88-83 Hunteeer! Gamble sbaglia il tiro, ma il collega realizza il +5.

86-83 BOMBA DI MARKOVIIIIC! Quando la palla pesa il play serbo c’è sempre!

83-83 O’Brien completa il gioco da tre punti.

83-82 Penetrazione, canestro e fallo subito per O’Brien. E’ anche il quinto personale per Weems, gara finita per lui.

Timeout Monaco.

83-80 2/2 in lunetta per Markovic.

La finta di Markovic fa saltare O’Brien: due liberi in arrivo per il serbo.

81-80 2/2 per Milos Teodosic.

Il Monaco ha esaurito il bonus: Teodosic si guadagna un viaggio in lunetta.

79-80 2/2 ai liberi per Knight.

79-78 Si inverte l’asse: Gamble serve Markovic, nuovo vantaggio Virtus.

77-78 Knight firma il controsorpasso Monaco.

77-76 Teodosic pesca Gamble nel pitturato: schiacciata del centro ex Nanterre!

Timeout Monaco.

75-76 Gioco a due Teodosic-Gamble: il lungo schiaccia il -1, parziale di 5-0 per le V Nere.

73-76 RICCI DA TRE! Ottima azione della Virtus, la chiude il numero 11.

Timeout Virtus.

70-76 Convalidato per interferenza il canestro di Knight.

70-74 Inglis da tre! Incontenibile l’ex Capo d’Orlando.

70-71 Ancora Gamble, -1 Virtus.

68-71 Gamble a segno: 13 per lui.

66-71 Gran canestro in fadeaway di un superlativo Damien Inglis.

66-69 Gamble ritrova il pallone in seguito a una penetrazione di Weems e schiaccia il -3.

64-69 Scarico di Bost per Inglis: tripla del +5 per i monegaschi.

64-66 Altro 2/2 di Hunter in lunetta.

62-66 Gran tripla di Bost in uscita dai blocchi. Finalmente uno squillo dal trentenne nato a Charlotte, fin qui poco attivo.

62-63 Hunter completa il gioco da tre punti.

61-63 Hunter segna sull’assist di Weems nonostante il fallo subito.

INIZIO ULTIMO QUARTO

FINE TERZO QUARTO: Virtus Bologna-Monaco 59-63

59-63 2/2 dalla linea della carità per il classe 2002 Rudy Demahis.

59-61 1/2 ai liberi per Hunter.

58-61 2/2 in lunetta per O’Brien.

58-59 Tripla di Pippo Ricci! Le V Nere sembrano finalmente essersi sbloccate dall’arco.

Timeout Virtus.

55-59 Favoloso assist di Knight per il canestro di Yeguete.

55-57 Knight riporta avanti gli ospiti.

55-55 TRIPLA DA LONTANISSIMO DI ADAMS SULLA SIRENA!

52-55 N’Doye a segno in avvicinamento.

52-53 2/2 in lunetta per Hunter.

50-53 Yeguete ridà il +3 ai monegaschi.

50-51 TEODOSIC DA TRE! -1 Virtus.

47-51 Ancora Lessort a segno.

47-49 Stesso schema di prima: assist schiacciato a terra del serbo per il canestro di Hunter.

45-49 Assist di Teodosic, segna Hunter.

43-49 La bomba di Willis regala il +6 al Monaco.

43-46 Stavolta solo 1/2 per Lessort.

43-45 2/2 in lunetta per Lessort.

Weems sbaglia il libero supplementare.

43-43 Risposta immediata di Weems, che segna e subisce anche il fallo.

41-43 I primi due punti del secondo tempo sono targati O’Brien.

INIZIO SECONDO TEMPO

21.58 Ci prendiamo una breve pausa. Ci risentiamo per l’inizio di un secondo tempo che si prospetta molto avvincente.

21.57 Perfetta parità a fine primo tempo tra Virtus Bologna e Monaco: meglio i monegaschi in avvio, poi le V Nere sono state avanti per quasi tutto il tempo, prima di subire il rientro dei biancorossi negli ultimi minuti di gioco.

FINE PRIMO TEMPO: Virtus Bologna-Monaco 41-41

Alibegovic sbaglia l’ultimo tiro su assist di Teodosic.

Ultimi 40” del primo tempo.

41-41 Willis completa il gioco da tre punti e firma la parità.

41-40 Due rimbalzi in attacco consecutivi per il Monaco: alla fine Willis trova canestro e fallo subito.

41-38 Due punti per Yeguete.

41-36 1/2 ai liberi per Markovic.

40-36 Ancora Inglis a prendere per mano il Monaco, stavolta aiutato dal ferro.

40-34 2/3 in lunetta per Ricci.

Tre tiri liberi guadagnati da Ricci.

Timeout chiamato da Sasha Djordjevic.

38-34 Palla persa per la Virtus, Inglis arriva fino al ferro in solitaria.

Torna in campo Teodosic per gli ultimi 3’35” del primo tempo.

38-32 1/2 in lunetta per Gamble.

37-32 Inglis manda a bersaglio la tripla del -5.

37-29 Altri due punti per Gamble, già a quota 8.

Timeout Virtus Bologna.

35-29 Canestro in transizione per Inglis.

35-27 Gran giocata di Ricci che con un tocco lancia Adams in contropiede: due comodi per lo statunitense.

33-27 Ancora Alibegovic! Il bosniaco si prende la corsia centrale e va a schiacciare!

31-27 A segno Lessort.

31-25 Pick & roll sull’asse Markovic-Tessitori: il lungo italiano trova due punti facili.

29-25 FANTASTICO TEODOSIC! Penetrazione e assist magico per il comodo appoggio a tabellone di Tessitori.

27-25 Palla dentro di Knight per la schiacciata di Willis.

INIZIO SECONDO QUARTO

FINE PRIMO QUARTO: Virtus Bologna-Monaco 27-23

27-23 Bel canestro di Pajola! Finta e piazzato a bersaglio a fil di sirena!

Ultimo possesso per le V Nere.

25-23 Knight a segno col tiro in avvicinamento appoggiato al vetro.

25-21 N’Doye penetra e va a schiacciare con estrema facilità.

25-19 1/2 in lunetta per Teodosic.

24-19 2/2 ai liberi per Lessort.

24-17 Penetrazione e appoggio a tabellone vincente di Teodosic.

22-17 O’Brien in lunetta interrompe il digiuno del Monaco.

22-15 Alibegovic trasforma il libero supplementare.

21-15 Alibegovic si propone a Teodosic a rimorchio e arriva ancora fino al ferro! Anche fallo subito per l’ex Virtus Roma.

19-15 Attacco veloce della Virtus, a concretizzare c’è Hunter.

17-15 2/2 in lunetta per Hunter.

15-15 1/2 ai liberi per Lessort.

Timeout Monaco.

15-14 Incredibile canestro di Teodosic! Doveva essere un assist, ma è fuori misura e la palla entra.

13-14 Alibegovic completa il gioco da tre punti.

12-14 SPLENDIDA AZIONE DELLA VIRTUS! Transizione veloce, assist dietro la schiena di Hunter e schiacciata di Alibegovic (con fallo subito).

10-14 Lancio lungo del neo-entrato Teodosic: due punti facili per Alibegovic.

8-14 Altri due punti per Willis, che realizza al secondo tentativo.

8-12 2/2 per Willis.

8-10 1/2 ai liberi per Yeguete, ma sul secondo tiro sbagliato arriva il rimbalzo di Willis, che subisce il fallo e andrà anche lui in lunetta.

8-9 Primi due punti del match per Stefan Markovic.

6-9 Rimbalzo in attacco di Knight sulla tripla sbagliata di O’Brien e canestro.

6-7 2/2 in lunetta per Gamble, l’unico a segnare fin qui per le V Nere.

4-7 Prosegue il parziale dei francesi: tripla di Bost, subito molto caldo.

4-4 Ripartenza veloce del Monaco, la chiude Willis.

4-2 Si presenta al match anche Dee Bost.

4-0 Ancora Gamble protagonista: usa bene il perno e segna con l’appoggio a tabellone.

2-0 Assist di Markovic e schiacciata di Gamble a fil di sirena.

INIZIO MATCH

20.59 QUINTETTO MONACO – Knight, Dee, O’Brien, Willis, Yeguete.

20.58 QUINTETTO VIRTUS – Markovic, Adams, Weems, Ricci, Gamble.

20.56 Si preannuncia interessantissimo, invece, il confronto tra due delle migliori guardie della competizione: Milos Teodosic da un lato e Dee Bost dall’altro.

20.53 Un’assenza molto pesante per i monegaschi sarà quella di Khadeen Carrington, che ha subito la rottura del crociato nella scorsa partita del campionato francese e ha concluso anzitempo la propria stagione.

20.50 Sarà la quinta volta che Virtus Bologna e Monaco si affronteranno: i due precedenti della scorsa stagione hanno sorriso ai bianconeri, che si sono imposti per 77-75 tra le mura amiche e per 72-81 in trasferta.

20.46 Molto bene fin qui anche la squadra del Principato che, dopo l’esordio vittorioso in quel di Andorra, nelle ultime due partite ha travolto Lietkabelis e Antwerp Giants.

20.42 Le V Nere, a dispetto delle difficoltà incontrate in campionato (due sorprendenti sconfitte consecutive contro Cremona e Reggio Emilia), in EuroCup hanno fatto percorso netto: vittorie esterne sui campi di Lietkabelis e Andorra e, nel mezzo, successo casalingo contro il Lokomotiv Kuban.

20.38 La partita di stasera metterà di fronte due delle quattro squadre ancora imbattute in questa prima fase della competizione e sarà uno spareggio per il primato momentaneo nel gruppo C.

20.35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Monaco, match valido per la quarta giornata dell’EuroCup 2020-2021 di basket.

Il programma del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Monaco, match valido per la quarta giornata dell’EuroCup 2020-2021 di basket.

La partita di stasera metterà di fronte due delle quattro squadre ancora imbattute in questa prima fase della competizione e sarà uno spareggio per il primato momentaneo nel gruppo C. Le V Nere, a dispetto delle difficoltà incontrate in campionato (due sorprendenti sconfitte consecutive contro Cremona e Reggio Emilia), in EuroCup hanno fatto percorso netto: vittorie esterne sui campi di Lietkabelis e Andorra e, nel mezzo, successo casalingo contro il Lokomotiv Kuban. Molto bene fin qui anche la squadra del Principato, che nelle ultime due partite ha travolto Lietkabelis e Antwerp Giants. Si preannuncia interessantissimo il confronto tra due delle migliori guardie della manifestazione: Milos Teodosic e Dee Bost. Sarà la quinta volta che Virtus Bologna e Monaco si affronteranno: i due precedenti della scorsa stagione hanno sorriso ai bianconeri, che si sono imposti per 77-75 tra le mura amiche e per 72-81 in trasferta.

La palla a due del match tra Virtus Bologna e Monaco è programmata per le ore 21.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

