LIVE Sinner-Duckworth, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: l’altoatesino va a caccia del secondo turno in Germania

Il programma di Sinnner-Duckworth – La presentazione di Sinner-Duckworth

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di Colonia II tra Jannik Sinner e James Duckworth. L’altoatesino, reduce da un brillante percorso al Roland Garros 2020 che l’ha visto spingersi fino ai quarti di finale dove ha affrontato con grande personalità Rafa Nadal, torna in campo per verificare le proprie condizioni, ricordando il forfait per l’ATP di San Pietroburgo a causa di un virus intestinale.

Sulla carta il n.46 del mondo è favorito per questo incontro che lo vede confrontarsi con l’australiano (n.97 del ranking), entrato in tabellone da lucky loser, tenuto conto del ritiro del polacco Hubert Hurkacz. Una sfida, però, da non sottovalutare per Jannik che dovrà esprimere il proprio miglior tennis per prevalere. Su questa superficie (veloce indoor) il suo gioco dovrebbe essere maggiormente favorito, ma ogni match fa storia a sé e le aspettative sono quelle di un giocatore centrato e con voglia di andare avanti nel torneo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di Colonia II tra Jannik Sinner e James Duckworth: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio non prima delle ore 18.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse