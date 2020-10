Tennis, ATP Colonia II 2020: il ritorno di Jannik Sinner dopo i problemi intestinali. L’azzurro vuol continuare la crescita

Vincere è complicato, ma confermarsi lo è ancora di più. Jannik Sinner è andato via da Parigi alcune settimane fa, consapevole di aver compiuto uno step in avanti, ma nello stesso tempo cosciente che c’è tanto da lavorare e da fare ancora per aspirare alle posizioni di vertice. Le due settimane del Roland Garros gli hanno regalato una posizione in classifica ben più degna (n.46 del mondo) e ora le motivazioni sono quelle di dar seguito alla propria ascesa.

Ritroveremo quest’oggi Jannik sul veloce indoor di Colonia (Germania). Reduce da un virus intestinale, le condizioni dell’azzurrino saranno tutte da verificare al cospetto di un avversario sulla carta non impossibile, ovvero l’australiano James Duckworth (n.97 del ranking). Non si potrà, però, distrarre il tennista italiano perché il suo modo di giocare non ammette pause. Un tennis d’attacco quello proposto dall’allievo di Riccardo Piatti che su questa superficie dovrebbe adattarsi bene, vista la potenza di cui è dotato.

Da capire che versione di Sinner avremo, considerando che Duckworth è entrato a far parte del tabellone principale beneficiando da lucky loser del ritiro del polacco Hubert Hurkacz, inizialmente rivale del nostro portacolori. Dalle ore 18.00 avremo le idee più chiare e la speranza è di ritrovare un giocatore con lo stesso approccio aggressivo al confronto e pronto a sciorinare il suo miglior miglior repertorio per andare avanti nel torneo. Nei quarti parigini contro Rafa Nadal, nonostante la sconfitta, questo si è evidenziato piuttosto chiaramente. Le aspettative, quindi, sono di una replica. Qualora ci fosse una vittoria, il nome del prossimo avversario verrebbe fuori dal confronto tra l’americano Tennys Sandgren e il francese Pierre-Hugues Herbert, con lo statunitense favorito.

Foto: LaPresse