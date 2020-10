LIVE Sinner-Duckworth 6-1 6-2, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: netta vittoria per l’altoatesino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

LA CRONACA DI SINNER-DUCKWORTH

IL PROGRAMMA DI SINNER-HERBERT

Chiudiamo qui la nostra diretta e grazie per averci seguito.

Nel prossimo turno l’altoatesino affronterà il francese Pierre-Hugues Herbert.

Netta vittoria di Jannik Sinner, che supera l’australiano James Duckworth in due set per 6-1 6-2 dopo un’ora e due minuti di gioco.

6-2 HA VINTO JANNIK SINNER!

30-40 Match point per Sinner!

30-30 Servizio vincente di Duckworth.

0-30 Sinner trova un fortunoso nastro e si avvicina alla chiusura del match.

5-2 Sinner conserva il break di vantaggio.

40-15 Servizio vincente di Sinner.

30-15 Bella volèe di Sinner.

15-15 Rovescio sbagliato dall’australiano.

4-2 BREAK DI SINNER!

15-40 Due palle break per Sinner.

15-30 Rovescio sbagliato di Duckworth.

15-15 Risposta sbagliata di Sinner.

3-2 Sinner dopo undici minuti riesce a tenere un importantissimo game al servizio.

A-40 In rete il recupero di Duckworth.

40-40 Altro errore di Sinner. Siamo arrivati a 10 minuti di game.

A-40 Risposta sbagliata di Duckworth.

40-40 Game interminabile. Lunghissimo il dritto di Duckworth.

40-A Duckworth si procura una seconda palla break.

40-40 Sinner annulla tutto con il servizio.

40-A Palla break per Duckworth.

40-40 Ancora un errore per l’altoatesino.

A-40 Smash vincente di Sinner.

40-40 Lungo il dritto dell’altoatesino.

A-40 Splendida chiusura a rete di Sinner.

40-40 Lungo il dritto di Sinner. Prima volta ai vantaggi sul suo servizio.

40-30 Difesa incredibile di Duckworth e Sinner poi mette il dritto in corridoio.

40-15 Risposta sbagliata di Duckworth.

30-0 Lungo il pallonetto dell’australiano.

2-2 Duckworth tiene il servizio e pareggia nel secondo set.

40-30 Ace di Duckworth.

30-30 Lungo il rovescio di Sinner.

15-30 Duckworth sbaglia di dritto.

15-15 Bel recupero di dritto dell’altoatesino.

2-1 Palla corta vincente di Jannik che tiene il servizio.

40-30 Servizio vincente di Sinenr.

30-30 Lungo di poco il passante di Sinner.

30-0 Servizio vincente di Sinner.

1-1 Duckworth tiene il servizio.

40-15 Risposta vincente di Sinner.

40-0 Ottima volèe di Duckworth.

30-0 Risposta sbagliata da Jannik

1-0 Sinner tiene a zero il servizio.

40-0 Servizio vincente di Sinner.

30-0 Jannik sfonda ancora con il dritto.

15-0 Subito dritto vincente di Sinner.

6-1 PRIMO SET SINNER! In 22 minuti l’altoatesino ha chiuso un primo set totalmente dominato dall’azzurro.

40-A Doppio fallo di Duckworth. Set point per Sinner.

40-40 Duckworth trova un nastro fortunoso ed annulla il secondo set point.

30-40 Se ne va il primo. Risposta fuori di Sinner.

15-40 Due set point per Sinner.

15-30 Sul nastro la palla corta dell’australiano.

0-15 Lunga la volèe di Duckworth.

5-1 Smash vincente di Sinner, che chiude il game.

40-15 Ennesimo errore di Duckworth.

30-15 Dritto vincente di Sinner.

15-15 Fuori di poco il passante di Sinner che perde il primo punto al servizio.

4-1 E’ un monologo di Sinner. Altro game a zero e altro break

0-40 Tre palle break per Sinner.

0-30 Dritto vincente di Sinner.

3-1 Altro game a zero per Sinner.

40-0 Altro servizio vincente dell’azzurro.

30-0 In rete il dritto di Duckworth.

15-0 Servizio vincente di Sinner.

2-1 Duckworth chiude a rete e vince il game.

40-30 Di poco lunga la risposta di Sinner.

30-30 Servizio e dritto dell’australiano.

15-15 Primo punto del match per Duckworth.

2-0 Secondo game a zero per Sinner

40-0 Altro errore dell’australiano.

30-0 Finora un dominio assoluto.

1-0 BREAK IMMEDIATO DI SINNER!

0-40 Subito tre palle break per Sinner.

0-30 Errore dell’australiano.

0-15 Primo punto del match per Sinner-

18.19: Campo molto veloce quello di Colonia, che può sposarsi molto bene con le caratteristiche di Jannik Sinner.

18.17: Sulla carta il n.46 del mondo è favorito per questo incontro che lo vede confrontarsi con l’australiano (n.97 del ranking), entrato in tabellone da lucky loser, tenuto conto del ritiro del polacco Hubert Hurkacz.

18.15: Entrano in campo i due giocatori. Fase di riscaldamento e poi comincerà il match.

18.07: E’ il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo il fantastico Roland Garros. L’altoatesino aveva rinunciato al torneo di San Pietroburgo per problemi intestinali.

18.03: Cominciamo la nostra diretta.

17.30: Il match tra Sinner e Duckworth comincerà al termine della sfida tra Sandgren ed Herbert. Non prima dunque delle 18.15.

Il programma di Sinnner-Duckworth – La presentazione di Sinner-Duckworth

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di Colonia II tra Jannik Sinner e James Duckworth. L’altoatesino, reduce da un brillante percorso al Roland Garros 2020 che l’ha visto spingersi fino ai quarti di finale dove ha affrontato con grande personalità Rafa Nadal, torna in campo per verificare le proprie condizioni, ricordando il forfait per l’ATP di San Pietroburgo a causa di un virus intestinale.

Sulla carta il n.46 del mondo è favorito per questo incontro che lo vede confrontarsi con l’australiano (n.97 del ranking), entrato in tabellone da lucky loser, tenuto conto del ritiro del polacco Hubert Hurkacz. Una sfida, però, da non sottovalutare per Jannik che dovrà esprimere il proprio miglior tennis per prevalere. Su questa superficie (veloce indoor) il suo gioco dovrebbe essere maggiormente favorito, ma ogni match fa storia a sé e le aspettative sono quelle di un giocatore centrato e con voglia di andare avanti nel torneo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di Colonia II tra Jannik Sinner e James Duckworth: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio non prima delle ore 18.00. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse