Calcio, Roberto Mancini: “Tutti meritano di giocare, ho anche rispetto per i calciatori”

A pochi giorni dal pareggio per 0-0 in trasferta in Polonia, domani, mercoledì 14 ottobre la Nazionale italiana tornerà in campo per la quarta giornata della Nations League di calcio, che propone per gli azzurri un interessante confronto. L’Italia giocherà in casa, a Bergamo, contro i Paesi Bassi, la selezione che nella prima uscita ha battuto 1-0 la Polonia, per poi perdere 0-1 in casa contro gli azzurri ed infine pareggiare per 0-0 in Bosnia.

Si tratterà del confronto numero 23 tra le due Nazionali, con il bilancio che recita per l’Italia 10 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte. La vigilia della sfida è stata movimentata per l’Italia, che registra la sospetta positività al Coronavirus di Stephan El Shaarawy, che sarebbe a bassa carica virale, in quanto positivo al tampone e negativo al sierologico fatto in seguito. Seguirà per la Nazionale l’allenamento di rifinitura con distanziamento, in attesa di altri risultati.

Ha parlato alla stampa il CT della Nazionale italiana di calcio, Roberto Manicini: “Non abbiamo vissuto una giornata pazzesca, è stato normale, avremmo dovuto fare allenamento alle 17-18, lo facciamo alle 20. Abbiamo fatto un tampone al giorno, speriamo sia un falso positivo. Un po’ di distrazione ce lo dà. Ci fa piacere essere qui, con le cose già a posto, anche per la gente. Ci sono dei momenti buoni, l’Atalanta fa divertire abbastanza, ma magari avere tifosi sarebbe stato perfetto“.

Sulla formazione di domani: “Dopo il tampone. Chiariamo le cose, abbiamo un gruppo di ragazzi, sono stati bravissimi. Tutti meritano di giocare, ho anche rispetto per i calciatori, bisogna avere rispetto, pensando che poi non andranno nemmeno in vacanza. Quindi devo anche salvaguardarli un attimo. Se ho tre partite ne faccio fare una per uno. Domani tocca a Immobile. Rientrerà Giorgio Chiellini, poi ci saranno quattro o cinque cambi”.

Conclude il CT: “Ci saranno dei cambi sicuramente. All’andata c’erano Zaniolo e Lorenzo, poi la formazione potrebbe assomigliargli. Cercheremo di vincere con il gruppo, poi bisogna arrivare alla finale a quattro di settembre prossimo. Per la Polonia pensavo fosse meglio per Belotti, questa per Immobile. Vale quello che ho detto prima: Ciro è un bravo ragazzo, ottimo giocatore, ha fatto valanghe di gol ma ho rispetto per la sua stagione, lunghissima“.

Foto: LaPresse