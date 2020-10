LIVE Fognini-Carballes Beana, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: l’azzurro è positivo al Covid-19

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL MATCH NON SI DISPUTERA’: FABIO FOGNINI SI E’ RITIRATO PERCHE’ POSITIVO AL COVID19

Il programma di Fognini-Carballes Baena – Il tabellone dell’ATP Sardegna 2020

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno dell’ATP di Sardegna 2020 tra Fabio Fognini e Roberto Carballes Baena. Sulla terra rossa sarda il ligure, dopo la cocente eliminazione al primo turno del Roland Garros, si augura di ritrovare delle sensazioni migliori.

Una situazione non facile per l’attuale n.16 del mondo: l’intervento a entrambe le caviglie non è cosa da poco e pertanto, per avere dei riscontri migliori, è necessario aspettare e fare attenzione a non procurarsi nuovi infortuni, come è capitato a Fabio nel match di Parigi contro il kazako Mikhail Kukushkin. Il primo aspetto, quindi, da notare nel confronto odierno di Fognini sarà la sua condizione fisica; l’altro ovviamente riguarda il suo tennis, andato a corrente alternata negli incontri nei quali è stato protagonista. La continuità non è mai stata un’arma, ma in questo caso certe criticità sono stati enfatizzate.

Non sarà una partita facile perché dall’altra parte del campo ci sarà un giocatore particolarmente solido. L’iberico (n.96 ATP), capace di eliminare nel secondo turno del Roland Garros il canadese Denis Shapovalov, arriva all’appuntamento con Fognini avendo sconfitto nel primo turno di questo torneo l’argentino Federico Coria. Un successo in due set per Carballes Baena, che ha fatto vedere un ottimo stato di forma, elemento essenziale su una superficie come la terra battuta. Sarà quindi un incontro interessante e senza precedenti. Per questo motivo, i due giocatori dovranno scoprire un po’ in corsa le caratteristiche dell’altro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno dell’ATP di Sardegna 2020 tra Fabio Fognini e Pablo Carballes Baena: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà il terzo in programma, con il primo che avrà inizio a partire dalle 10.00. Buon divertimento!

