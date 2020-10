Tennis, ATP Sardegna 2020: Fabio Fognini costretto al ritiro perché positivo al Covid-19

View this post on Instagram

@fabiofogna è risultato positivo al secondo tampone cui è stato sottoposto dal momento del suo arrivo al Forte Village, dovre avrebbe dovuto prendere parte al torneo #ATP 250 Sardegna Open in corso di svolgimento, ed è stato posto in isolamento come previsto dai protocolli anti-Covid del torneo e dell'ATP. Il suo posto in tabellone verrà preso da un lucky loser. Tutte le persone con cui Fognini si è trovato a contatto diretto sono state poste in isolamento preventivo e sottoposte a nuovi tamponi, come da protocollo sanitario. La direzione sanitaria del Forte Village e della ASL Locale sono incaricati delle procedure previste in casi del genere. . . . . #stayFIT #tennis #Fognini