Fognini-Carballes Baena oggi, Atp Sardegna 2020: orario, tv, programma, streaming

Tocca a Fabio Fognini nell’ATP di Sardegna 2020. Il ligure, che ha usufruito di un bye al primo turno, scende in campo contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. C’è attesa per il nativo di Arma di Taggia, che ha faticato tanto in questi ultimi mesi dopo il rientro dalla doppia operazione alle caviglie. Un match sicuramente ostico quello con lo spagnolo, numero 96 del mondo, che ha raggiunto il terzo turno al Roland Garros, nel quale ha eliminato il canadese Denis Shapovalov.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Fognini-Carballes Baena, match valevole per il secondo turno dell’ATP di Sardegna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis, in diretta streaming sulla pagina FB di SuperTennis e sul sito, Non perdetevi la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Loading...

Loading...

FOGNINI-CARBALLES BAENA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE:

Campo Centrale

Terzo match Fabio Fognini-Roberto Carballes Baena (non prima delle 13.00)

FOGNINI-CARBALLES BAENA, COME VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su sito SuperTennis

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse