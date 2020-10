LIVE Europei Canottaggio 2020 Poznan in DIRETTA. E’ già tris di finali per la squadra azzurra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.20: Già partita la seconda batteria del doppio con Lituania, Bielorussia, Slovenia, Finlandia, Irlanda e Serbia

10.19. Fiume e Cattaneo chiudono al quinbto posto la loro batteria, vinta dall’Olanda davanti alla Polonia. Questi due equipaggi approdano alla semifinale, Italia ai ripescaggi

10.17: Azzurri quinti a metà gara

10.16: Partita la prima batteria del doppio maschile con Fiume e Cattaneo per l’Italia. Al via anche Olanda, Estonia, Germania, Polonia e Russia

10.15: E’ ancora finale per l’Italia. Le azzurre Gobbi e Buttignon si difendono benissimo nel finale dall’assalto delle altre imbarcazioni e chiudono al secondo posto che permette loro di volare in finale. Domina la Romania che rifila otto secondi alle azzurre

10.13: Italia ancora seconda ai 1500

10.11: Romania nettamente in testa a metà gara, Italia al secondo posto

10.10: La prima batteria va alla Francia che supera nel finale l’Olanda. Le due imbarcazioni si qualificano per la finale A

10.08: partita anche la seconda batteria con l’Italia (Gobbi e Buttignon) che affronta Bulgaria, Russia, Romania e Ungheria

10.06: Al via la prima batteria del doppio femminile con Olanda, Bielorussia, Francia, Germania, Repubblica Ceca

10.02: Ancora una bella vittoria per la barca italiana che rimonta nella seconda parte e si impone volando in semifinale. Secondo posto per la Romania, terzo per la Germania

9.59: A metà gara Italia seconda alle spalle della Romania

9.57: Al via il due senza maschile con l’Italia al via nella prima batteria: Germania, Unghieria, Romania e Russia le avversarie degli azzurri Vicino e Lodo

9.55: La Croazia vince la seconda batteria davanti all’Olanda

9.42: Italia subito sugli scudi. La coppia azzurra vince la semifinale e si qualifica all finale A battendo l’Ucraia

9.34: È il momento del due senza donne e c’è subito l’Italia nella prima batteria

9.25: Questa mattina vanno in scena le batterie della manifestazione in programma a Poznan in Polonia

9.20: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live degli Europei di Canottaggio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2020 di canottaggio in programma a Poznan in Polonia, dove si gareggerà da oggi a domenicasenza la presenza degli spettatori. Si tratta dell’unica grande manifesatazione di canottaggio in programma quest’anno con tutti gli altri weventi cancellati a causa del Covid. SI parte oggi con le batterie nella sessione mattutina ed i ripescaggi in quella pomeridiana, mentre domani, sabato 10 si disputerà soltanto la sessione mattutina con le semifinali ed i ripescaggi di canottaggio e paracanottaggio e le Finali C e D di canottaggio, infine domenica 11 al mattino si disputeranno prima le Finali B e poi le Finali A di paracanottaggio e canottaggio.

La delegazione azzurra è composta da 62 atleti, di cui 39 senior, 14 pesi leggeri e 9 paracanottaggio, con 58 titolari e quattro riserve, tutte tra i senior, che saranno Davide Comini (Moltrasio), Benedetta Faravelli (Carabinieri/Esperia Torino), Jacopo Frigerio (SC Lario) e Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario). L’Italia è il Paese con il maggior numero di equipaggi iscritti, 21 sulle 22 specialità che si disputeranno, mancando soltanto nell’otto senior femminile. Nell’ultima rassegna continentale, Lucerna 2019, l’Italia ha conquistato sette medaglie, con due ori, due argenti e tre bronzi.

Occhi puntati per l’Italia sulle cinque specialità in cui non ha ancora conquistato il pass olimpico che cercherà nella regata di qualificazione in programma a Lucerna e sugli equipaggi che hanno fatto molto bene lo scorso anno, doppio pesi leggeri maschile (Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo), quattro senza senior maschile (Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo) e doppio pesi leggeri femminile (Federica Cesarini e Valentina Rodini) che chiusero con la medaglia d’argento.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2020 di canottaggio in programma a Poznan in Polonia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 9.30!

