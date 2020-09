Canottaggio, Europei 2020: i convocati dell’Italia. 62 azzurri cercano gloria a Poznan

L’Italia vuole essere grande protagonista agli Europei di canotaggio 2020, in programma al bacino Lake Malta di Poznan (Polonia) nel weekend del 9-11 ottobre. La nostra Nazionale si presenterà in massa all’appuntamento internazionale più importante di questa tormentata stagione: in acqua saranno infatti impegnati ben 62 atleti (39 senior, 14 pesi leggeri, 9 nel pararowing). Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha diramato le seguenti convocazioni:

SENIOR: Andrea Cattaneo (Carabinieri/SC Bissolati), Benedetta Faravelli (Carabinieri/SC Esperia), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Matteo Lodo, Mario Paonessa, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle, foto FIC), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Emanuele Fiume, Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Matteo Castaldo, Enrico D’Aniello (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Salvatore Monfrecola, Aniello Sabbatino, Alfonso Maria Scalzone (RYCC Savoia), Jacopo Frigerio (SC Lario), Davide Comini, Matteo Della Valle (SC Moltrasio), Veronica Lisi, Simone Martini, Alessandra Patelli (SC Padova), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).

PESI LEGGERI: Stefano Oppo (Carabinieri), Valentina Rodini (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Pietro Ruta (Fiamme Oro), Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate), Paola Piazzolla (Fiamme Rosse), Arianna Noseda (Fiamme Rosse/SC Lario), Catello Amarante, Gabriel Soares, Antonio Vicino (Marina Militare), Giulia Mignemi (SC Aetna), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Patrick Rocek (SC Lario), Greta Martinelli (SC Tremezzina), Niels Torre (SC Viareggio).

PARAROWING: Anila Hoxha (CUS Torino), Alessandro Alfonso Brancato (RYCC Savoia), Lorenzo Bernard, Laura Morato (SC Armida), Cristina Scazzosi (SC Lago d’Orta), Greta Elizabeth Muti (SC Olona), Lorena Fuina (SC Rumon), Giuseppe Di Lelio (SC The Core), Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo).

Foto: Federcanottaggio