LIVE Cecchinato-Petrovic, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: il siciliano cerca la sua quarta finale sul circuito maggiore

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del torneo ATP 250 di Sardegna tra Marco Cecchinato e il serbo Danilo Petrovic.

L’azzurro va a caccia della sua quarta volta in finale a livello ATP, e la sorte gli pone di fronte un giocatore che non ha mai affrontato e che nemmeno è mai giunto fino a questo punto in un qualsiasi 250. Cecchinato è proveniente dall’ottimo quarto di finale contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, Petrovic dalla sorpresa offerta, con gusto gradito per lui e un po’ meno per il suo avversario, all’argentino Federico Delbonis.

I due giocatori non si sono mai affrontati prima d’ora, e sono divisi soltanto da otto mesi: entrambi del ’92, il siciliano è nato il 30 settembre, il serbo il 24 gennaio. Cecchinato arriva dal buon momento che lo ha portato fino al secondo turno, dalle qualificazioni, al Foro Italico di Roma, e al terzo turno al Roland Garros dove è stato fermato da Alexander Zverev. Petrovic, invece è appena alla seconda volta in un tabellone principale ATP: la prima si è avuta nello scorso febbraio, dove a New York (location differente dallo Slam) ha perso subito contro Paolo Lorenzi dopo aver superato il tabellone cadetto.

Chi vincerà questo confronto affronterà in finale il protagonista di un altro scontro Italia-Serbia: Lorenzo Musetti o Laslo Djere. In breve, questo weekend per certi versi ricorda la Coppa Davis nei suoi antichi fasti, al netto delle limitazioni di pubblico, sia per spazi che per norme, vigenti al Forte Village.

Il match tra Marco Cecchinato e Danilo Petrovic inizierà alle ore 12:30 o comunque dopo Musetti-Djere. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse