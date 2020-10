Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2020: impossibile fermare Anna van der Breggen. Elisa Longo Borghini ci prova

Così come i colleghi uomini, anche le donne disputeranno domenica la loro Liegi-Bastogne-Liegi, giunta alla quarta edizione. Fino ad ora è stato, come di consueto, dominio olandese con tre affermazioni orange consecutive. Andiamo a scoprire il percorso e le favorite per la Doyenne a livello femminile.

PERCORSO

Partenza da Bastogne e arrivo a Liegi dopo 135 chilometri. Finale diverso rispetto a quello dei colleghi uomini. Saranno cinque gli strappi da affrontare. Prima la Côte de Wanne (3,6 km al 5,1%), subito seguita dalla Côte de la Haute-Levée (3,6 km al 5,6%). A 50 chilometri dal traguardo circa la côte de la Vecquee. Poi le due salite più attese: Côte de La Redoute (2 km al 8,9%) e Côte de La Roche-aux-Faucons (1,3 km al 11%), con scollinamento a 15 dall’arrivo.

Loading...

Loading...

FAVORITE

La più attesa è ovviamente Anna van der Breggen (Boels – Dolmans Cycling Team) che al momento appare imbattibile: nelle ultime settimane trionfi al Giro d’Italia, al Mondiale a cronometro, al Mondiale in linea e alla Freccia Vallone, tutti con irrisoria facilità. L’unica che potrebbe contrastarla è la campionessa in carica Annemiek van Vleuten (Mitchelton-SCOTT), ancora in difficoltà dopo la caduta al Giro con conseguente frattura del polso. In casa Italia speranze su Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), che su un percorso simile potrebbe esaltarsi. Attesa ovviamente per Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope), Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg) e Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing).

