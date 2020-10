Liegi-Bastogne-Liegi 2020: il borsino dei favoriti. Ci attende un altro duello tra Hirschi e Alaphilippe?

Non solo Giro d’Italia, domani. Questa domenica, infatti, si svolgerà anche l’edizione 2020 della Doyenne, la classica più antica del panorama ciclistico internazionale, la Liegi-Bastogne-Liegi. Sarà la prima gara di Julian Alaphilippe con addosso la maglia di campione del Mondo conquistata la scorsa settimana ad Imola. Il transalpino punta fortissimo a questa manifestazione che ancora manca nel suo palmares, ma dovrà vedersela contro una concorrenza a dir poco agguerrita. Il suo rivale principale sarà, probabilmente, quel Marc Hirschi, fresco re della Freccia Vallone, che ormai è la sua nemesi.



I due, tuttavia, dovranno stare attenti a non curarsi troppo l’un l’altro, poiché, altrimenti, rischiano di fare il gioco dei tantissimi altri grossi calibri che prenderanno parte alla Doyenne. A cominciare dalla coppia slovena composta da Primoz Roglic e Tadej Pogacar, i quali, dopo essersi giocati tra di loro il Tour, non sono andati in vacanza, ma hanno deciso di provare a essere competitivi anche nelle gare in linea. Di seguito, con il nostro borsino, andiamo a scoprire i nomi dei favoriti e degli outsider dell’imminente Liegi-Bastogne-Liegi.

IL BORSINO DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2020

*** Julian Alaphilippe, Marc Hirschi

** Michal Kwiatkowski, Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Michael Woods

* Maximilian Schachmann, Lennard Kamna, Adam Yates, Daniel Martinez, Rigoberto Uran, Valentin Madouas, Warren Barguil, Mikel Landa, Damiano Caruso, Dylan Teuns, Wout Poels, Tim Wellens, Tom Dumoulin, Benoit Cosnefroy, Guillaume Martin, Richie Porte, Daniel Martin

Foto: Lapresse