Lazio-Bologna 2-1, Serie A: Luis Alberto e Immobile firmano la vittoria

La Lazio ha sconfitto il Bologna per 1-0 nell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. I biancocelesti si sono imposto allo Stadio Olimpico di Roma grazie ai gol di Luis Alberto al 54′ e Ciro Immobile al 77′, e sono così tornati al successo in campionato dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime tre giornate. I capitolini, reduci dall’affermazione di lusso in Champions League contro il Borussia Dortmund, sono risaliti momentaneamente all’ottavo posto in classifica insieme a Verona e Roma con 7 punti all’attivo, mentre i felsinei incappano nel terzo ko di fila e restano al terzultimo posto con appena tre punti in graduatoria.

Simone Inzaghi ha schierato un 3-5-2 con Immobile e Correa a formare la coppia d’attacco. Chiavi del centrocampo affidate a Lucas Leiva, affiancato da Luis Alberto e Akpa Akpro, sugli esterni Fares e Marusic. Acerbi, Hoedt e Gabarron davanti al portiere Reina. Sinisa Mihajlovvic risponde con un 4-5-1: Palacio unica punta; Orsolini, Soriano, Schouen, Svanberg, Sansone a comporre la cerniera di centrocampo; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey in difesa, Skorupski tra i pali.

La Lazio ha sempre fatto la partita e al 54′ è passata meritatamente in vantaggio: Luis Alberto ruba palla a Danilo sulla trequarti, si invola verso l’area dopo unn tunnel su Svanberg e lascia partire un grandioso destro. Al 61′ il Bologna reagisce e Orsolini colpisce la traversa su calcio di punizione, ma al 76′ Ciro Immobile insacca con un bel colpo di testa su rovesciata di Fares e chiude i conti. In pieno recupero De Silvestri ha accorciato le distanze, ma ormai era troppo tardi.

Foto: Lapresse