Calcio, colpaccio Bologna in Serie A: Lazio battuta di misura per 1-0

A partire dalle ore 20.45 di questa sera il Bologna di Thiago Motta ha affrontato la Lazio di Maurizio Sarri. Le due compagini hanno ufficialmente aperto l’undicesima giornata della Serie A 2023/2024. A imporsi, di misura, sono stati i felsinei: Zirkzee e compagni si sono infatti imposti per 1-0 grazie alla rete di Ferguson. I biancocelesti hanno retto solamente per un tempo di gioco, il primo. Castellanos e i suoi hanno attaccato specialmente nei primi 45 minuti mentre nella ripresa non sono riusciti a sfondare la difesa rossoblù. Ma ecco di seguito il racconto del match.

CALCIO, IL RACCONTO DI BOLOGNA-LAZIO

Le due squadre si studiano sino a quando al 5′ di gioco la Lazio affonda: Lazzari scatta sulla fascia e salta l’avversario. Traversone in mezzo e colpo di testa di Castellanos che si stampa sulla traversa. Al 18esimo ancora Castellanos dopo una lunga mischia in area di rigore a seguito di un calcio d’angolo e da distanza ravvicinata calcia altissimo. Poco dopo Luis Alberto dalla bandierina colpisce l’incrocio dei pali. La Lazio lascia poco spazio ai felsinei e gestisce bene sfera e campo. Al 39′ Saelemaekers crossa e trova Zirkzee che stacca bene non trovando però il centro della porta.

Pronti via, nella ripresa, nonostante il pressing della Lazio nel corso del primo tempo, arriva il gol del Bologna. Zirkzee servito dalla fascia sinistra, trova un filtrante centrale verso l’area di rigore per Ferguson che, a tu per tu, non sbaglia. La partita vive poi di sprazzi con i biancocelesti che non riescono ad alzare il baricentro e non sono lucidi come nel primo tempo. Al 66′ Orsolini dopo essere sfuggito ai giocatori della Lazio, si procura una punizione a seguito del fallo di Luis Alberto: la sua conclusione viene deviata in calcio d’angolo. Il Bologna amministra il vantaggio e rischia poco o nulla: l’incontro termina dunque 1-0.

