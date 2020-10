Juventus-Verona oggi: orario, tv, streaming, probabili formazioni, programma Serie A

La Juventus torna in campo questa sera per il posticipo delle ore 20.45 contro il Verona. Andrea Pirlo dovrà ancora fare a meno di Ronaldo ancora alle prese con il Covid, mentre è ufficialmente guarito McKennie. I bianconeri devono necessariamente portare a casa i tre punti, dopo il pareggio ottenuto nell’ultima partita contro il Crotone.

Pirlo dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2 con Morata e Dybala in attacco, uno tra Kulusevski o Ramsey a sostegno. In difesa out Chiellini e de Ligt, toccherà a Demiral insieme a Danilo e Bonucci. Squalificato Chiesa, sulle fasce agiranno Cuadrado e probabilmente Frabotta, favorito su Bernardeschi.

Juric, invece, proporrà i suoi con il 3-4-2-1 con Faraoni e Lazovic giostreranno sugli esterni. In difesa giocheranno Ceccherini, Lovato ed Empereur. In attacco l’unica punta Di Carmine che sarà supportato da Tameze e Zaccagni.

Di seguito il programma della sfida tra Juventus-Verona. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e in streaming su SkyGo e NOW TV.

JUVENTUS-VERONA: PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Dybala, Morata.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine.

JUVENTUS-VERONA: PROGRAMMA

DOMENICA 25 OTTOBRE

Ore 20.45

Juventus-Verona

Diretta tv Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

Diretta streaming SkyGo e NOW TV

