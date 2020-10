Juventus-Barcellona, Champions League: programma, orario, tv, probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre 2020 (ore 21.00) all’Allianz Stadium di Torino la Juventus affronterà il Barcellona per il secondo incontro valido per il Gruppo G della Champions League 2020-2021 di calcio. Dopo l’ottimo esordio in terra ucraina sul campo della Dinamo Kiev la formazione di Andrea Pirlo è chiamata al test più importante del raggruppamento, sfidando i blaugrana in un match dal grande fascino.

Nonostante i tanti problemi interni degli ultimi mesi e la telenovela di mercato riguardante Lionel Messi, il Barça ha messo in mostra tutto il suo valore nella goleada rifilata agli ungheresi del Ferencvaros e quindi il confronto sarà decisamente impegnativo. Fari puntati sul citato Messi, ma anche sui tanti giocatori di talento della compagine spagnola: uno su tutti la stella Ansu Fati, ma anche ai ritrovati Coutinho e Dembelé, entrambi a segno nel primo match. Il Barcellona è leggermente in vantaggio nei confronti diretti contro i bianconeri, con quattro vittorie, quattro pareggi, tre sconfitte, 13 gol segnati e 10 subiti.

Loading...

Loading...

JUVENTUS-BARCELLONA IN TV

Mercoledì 28 ottobre 2020 (ore 21.00) all’Allianz Stadium di Torino la Juventus affronterà il Barcellona per il secondo incontro valido per il Gruppo G della Champions League 2020-2021 di calcio. La partita sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su Canale 5. Il match sarà disponibile anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet con la piattaforma Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Streaming completamente gratuito, invece, su Mediaset Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Mercoledì 28 ottobre

ore 21.00 Juventus-Barcellona – Gruppo G Champions League 2020-2021

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Pedri, Ansu Fati; Messi. All. Koeman

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse