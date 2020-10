Judo: sono Fabio Basile, Giovanni Esposito e Nicholas Mungai i 3 atleti azzurri positivi al Covid-19

Sono Fabio Basile, Giovanni Esposito e Nicholas Mungai i 3 judoka italiani risultati positivi al Covid-19 nella giornata di giovedì 22 ottobre, alla vigilia del Grand Slam di Budapest 2020, primo torneo del World Tour dopo otto mesi di stop. Ai tre atleti si è aggiunta anche la positività del coach Dario Romano, sbarcato in Ungheria insieme al resto della squadra azzurra. La selezione tricolore (composta complessivamente da 12 atleti convocati), in seguito ai risultati dei tamponi effettuati all’arrivo nella capitale magiara, è stata esclusa in blocco dalla manifestazione.

“Noi abbiamo rispettato le regole ed eseguito i tamponi molecolari come richiesto presso una ditta qualificata, non lo so cosa possa essere accaduto, se il virus fosse in incubazione o se ci sia stato un errore alla partenza o all’arrivo – dichiara il tecnico Francesco Bruyere (fonte: Gazzetta dello Sport) – Rimane il fatto che il momento è complicato per tutti, oggi è capitato a noi, ma in futuro potrebbe capitare a chiunque. Ci si può avvicinare alla sicurezza di non essere contagiati, ma la certezza non c’è. Siamo una squadra sempre, specialmente nelle difficoltà e lasciare quattro di noi in Ungheria non è stato facile. In questo momento pensiamo a loro. L’IJF dovrebbe prendere una decisone definitiva sulle prossime competizioni, il mio parere personale è che, purtroppo, non ci sono ancora le condizioni per ricominciare”. Gli italiani risultati negativi al tampone sono già rientrati al Centro Olimpico Federale di Ostia, dove trascorreranno un periodo di quarantena, mentre i quattro componenti del team positivi al Coronavirus rimarranno in Ungheria in attesa di ottenere la negatività ed il via libera per tornare in Italia.

Foto: IJF