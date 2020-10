Italia-Moldavia oggi: orario, tv, programma, probabili formazioni

Prende il via questa sera una intensa pausa per le nazionali. L’Italia, infatti, scenderà in campo ben tre volte nel breve volgere di 10 giorni. Si incomincerà con l’amichevole contro la Moldova, prima del doppio fondamentale appuntamento di Nations League contro Polonia e Olanda, ma andiamo con ordine. Questa sera alle ore 20.45 la nazionale allenata dal CT Roberto Mancini se la vedrà contro la Moldova allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per un test che farà da apripista prima alla trasferta in casa della Polonia di domenica 11 ottobre (ore 20.45 a Danzica) e del match interno contro l’Olanda di mercoledì 14 ottobre (ore 20.45 al Gewiss Stadium, Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo).

Visti i due impegni di Nations League in arrivo appare scontato che questa sera Roberto Mancini mischierà le carte, dando modo di ruotare molti giocatori, dando spazio specialmente a coloro che avranno minutaggio più basso nelle prossime due uscite.

IN TV – Italia-Moldova, amichevole che si disputerà a Firenze, sarà trasmessa in esclusiva da Rai1, e in streaming si potrà seguire su RaiPlay. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE del match del “Franchi”.

PROGRAMMA ITALIA-MOLDOVA

Mercoledì 7 ottobre

Ore 20.45 Italia-Moldova – diretta su Rai1

PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Acerbi, Mancini, Spinazzola; Barella, Verratti, Sensi; Berardi, Immobile, Chiesa

Foto: Lapresse