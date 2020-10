Hockey pista, Serie A1 2020: Lodi sconfigge 6-3 Sarzana e conquista la vetta della classifica

Si chiude con una sola squadra al comando la terza giornata della Serie A1 di hockey su pista 2020/2021, che risponde al nome della Amatori Wasken Lodi, capace di piegare 6-3 nel posticipo la Credit Agricole Sarzana, volando dunque a quota nove punti in graduatoria, risultando l’unica formazione a punteggio pieno.

Avvio di gara in favore dei liguri, che dopo neanche due giri di lancetta sbloccano il punteggio, grazie alla realizzazione di Davide Borsi, il quale poco dopo rimedia un cartellino blu, con Francesco Compagno che però fallisce il tentativo su tiro diretto. La rete del pareggio arriva comunque al 9′, per opera di Enric Torner, con i lombardi che prima della sirena vanno in doppia cifra di falli.

Loading...

Loading...

Nelle prime fasi della ripresa si rende protagonista Jori Mendez, autore di una doppietta, con Lodi che allunga poi sul 5-1, a seguito della rete di Francesco Compagno e del rigore del capitano Domenico Illuzzi, a meno di dieci giri di lancette dalla fine.

Sarzana non demorde, e continua a spingere fino all’ultimo, segnando due gol per merito di Francisco Ipinazar e Matteo Cardella (rigore a tempo scaduto), con Alberto Greco che nel mezzo sigla la sesta segnatura dei giallo-rossi, nel 6-3 conclusivo.

La classifica aggiornata:

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Amatori Wasken Lodi 9 3 10 V-V-V 2 Ubroker Bassano 1954 7 3 9 V-P-V 3 Why Sport Valdagno 7 3 4 V-P-V 4 Credit Agricole Sarzana 6 3 3 V-V-S 5 GSH Trissino 6 3 6 V-S-V 6 GDS Impianti Forte dei Marmi 6 3 2 S-V-V 7 Edilfox Grosseto 6 3 -1 V-V-S 8 Tierre Chimica Montebello 4 3 0 S-P-V 9 BDL Correggio 4 3 -2 P-S-S 10 Telea Medical Sandrigo 3 3 -5 S-V-S 11 Galileo Follonica 1 3 -4 S-P-S 12 Roller Scandiano 1 3 -6 P-S-S 13 TeamServiceCar Monza 0 3 -6 S-S-S 14 Lanaro Breganze 0 3 -9 S-S-S

CLASSIFICA MARCATORI:

7 gol: Marc Coy (Bassano)

5 gol: Cancela (Bassano), Tataranni (Montebello), Zucchetti (Monza), Nadini (Monza), Mendez (Lodi)

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alberto Vanelli – FISR