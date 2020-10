Hockey ghiaccio, Ice League 2020-2021: zero nuovi casi di positività, Bolzano può esordire questa sera contro Innsbruck

L’HCB Alto Adige Alperia, finalmente, potrà dare il via alla sua stagione nella ICE Hockey League 2020-2021. Dopo i rinvii delle prime due giornate per colpa della positività di sei giocatori al Covid-19, la compagine altoatesina ha dovuto attendere il via libera ufficiale della sua annata. Gli atleti positivi sono asintomatici, stanno bene e sono in isolamento domiciliare. Negli ultimi giorni la squadra e lo staff sono stati sottoposti nuovamente ai tamponi, gli ultimi ieri mattina: l’ottima notizia è che non sono stati rilevati altri casi di positività, il che dà il via libera alla disputa delle partite di ICE Hockey League del weekend.

Si incomincerà oggi, venerdì 2 ottobre alle ore 19:45. I Foxes faranno il loro esordio al Palaonda, per il derby contro l’HC TWK Innsbruck. I tirolesi sono partiti con il piede giusto nella nuova stagione, vincendo i primi due match: 4-1 al Dornbirn, poi il 4-3 a Villach. Già sugli scudi due nuovi acquisti degli Squali, i canadesi Braden Christoffer, Daniel Ciampini e Felix Girard (2 goal e 1 assist i primi due, tre assist il terzo). Proprio Christoffer, però, non sarà della partita contro l’HCB per via di una squalifica di due giornate comminatagli dal DOPS, in seguito a un cross checking nel finale di match alla Stadthalle.

Venerdì 2 ottobre 2020, ore 19:45 (Palaonda, Bolzano)

HCB Alto Adige Alperia – HC TWK Innsbruck

Foto: Carola Semino