Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: prima sconfitta per Bolzano, Graz si impone per 2-3 al supplementare

Si è disputato questa sera il match tra Bolzano e Graz, valido per la settima giornata di ICE League 2020-2021, massimo campionato austriaco di hockey su ghiaccio. Da registrare la prima sconfitta per i Foxes, che, dopo i tre successi nei primi tre incontri giocati, si sono piegati per 2-3 dopo un tempo supplementare.

La squadra di coach Greg Ireland passa in vantaggio al 17′ con la segnatura di Daniel Catenacci, che sfrutta al meglio una situazione di powerplay e concretizza l’assistenza di Bardaro e Gazley. Dopo aver concluso avanti il primo periodo, Bolzano subisce la rimonta degli ospiti nella parte finale dell’end successivo: le firme sono di Adis Alagic (37′) su assist di Lindner e Broda e dello stesso Joel Broda (38′), che approfitta di una situazione di powerplay e trasforma nell’1-2 l’assist di Oleksuk. I padroni di casa reagiscono in avvio del terzo conclusivo e, sfruttando una chance di powerplay, vanno in goal con Angelo Miceli (43′), servito da Findlay e Bernard. La parità non si schioda e si va così al supplementare: a decidere l’esito della sfida è la rete di Setzinger dopo appena 1′ di gioco.

Foto: Carola Semino