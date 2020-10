Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: ottimo esordio per Bolzano che travolge Innsbruck

L’HCB Alto Adige Alperia brilla all’esordio nella ICE Hockey League 2020-2021 con un netto successo per 6-1 contro Innsbruck. Una gara condotta dall’inizio sino alla fine che conferma con i bianco-rossi anche quest’anno partono per fare davvero bene. Dopo il doppio rinvio della scorsa settimana per colpa di sei casi di positività al Covid-19 nella fila della compagine altoatesina, i ragazzi di coach Greg Ireland hanno potuto disputare la loro prima partita dell’anno, un sentito derby contro gli “Squali” di Innsbruck.

HCB Alto Adige Alperia Bolzano – TSW Innsbruck 6-1: Il match inizia subito con buoni ritmi e gli altoatesini sbloccano il punteggio dopo appena 4:21 con Gazley che viene imbeccato a dovere da Fournier. Gli austriaci rispondono colpo su colpo e pareggiano i conti al minuto 10:04 con Girard che riceve l’assist decisivo da Lattner. I padroni di casa continuano a macinare gioco e al minuto 16:23 tornano in avanti grazie alla rete di Frank, servito da Tauferer, quindi al minuto 17:30 allungano sul 3-1 (punteggio con il quale si va al primo riposo) con Fournier che questa volta è il finalizzatore, dopo l’assist di Bardaro. Nel secondo parziale la sfida si fa più combattuta, ma Bolzano va ancora a segno con Bardaro al minuto 31:22 per il 4-1 che chiude anche il secondo tempo. L’ultimo parziale si apre con Catenacci che, imbeccato da Gazley va ad ampliare il margine con il 5-1. Da li a poco ci pensa Bernard al minuto 42:54 a portare il punteggio sul 6-1 che poi manderà i titoli di coda alla partita.

Loading...

Loading...

Gli altri risultati:

Fehervar – EC KAC: 1-4

Graz99ers – Dornbirn 1-2

Vienna Capitals – Black Wings Lienz 5-3

Red Bull Salisburgo – Bratislava Capitals: domani

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2020-2021

1 spusu Vienna Capitals 2 +7 6

2 Black Wings 1992 3 +3 6

3 EC-KAC 3 +2 6

4 HC TWK Innsbruck ‘Die Haie’ 3 -1 6

5 EC Red Bull Salzburg 1 +5 3

5 HCB Südtirol Alperia 1 +5 3

7 Moser Medical Graz99ers 3 -1 3

8 Dornbirn Bulldogs 3 -4 3

9 Hydro Fehervar AV 19 2 -5 0

10 iClinic Bratislava Capitals 1 -5 0

11 EC GRAND Immo VSV 2 -6 0

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULL’HOCKEY GHIACCIO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carola Semino