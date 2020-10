Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: vittorie all’ultimo respiro per Vipiteno e Val Pusteria, battute Asiago e Fassa

Sabato in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Tre match in programma stasera sono stati rinviati (tra cui Ritten-HK Olimpija), ma si sono disputate due partite avvincenti, chiuse con le vittorie casalinghe di Vipiteno e Val Pusteria rispettivamente contro Asiago e Fassa. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

VIPITENO-ASIAGO 3-2

Esaltante vittoria in rimonta per Vipiteno, che supera Asiago con il punteggio di 3-2. I Leoni sbloccano il risultato al minuto 13 con McParland, che sfrutta al meglio un’occasione di powerplay, e, dopo un secondo periodo a reti bianche, raddoppiano al 41′ con il centro di Mantenuto (sempre in powerplay). Sembra finita, ma il finale è tutto di marca Broncos e ribalta completamente la situazione: Valentini riapre i giochi al 56′, Gooch pareggia i conti al 58′ e Mantinger, dopo soli 26”, firma la rete del clamoroso sorpasso.

VAL PUSTERIA-FASSA 4-3

Successo all’ultimo respiro anche per il Val Pusteria, che piega Fassa con il risultato di 4-3. I Falcons, ancora a caccia della prima gioia stagionale, aprono le marcature al 7′ con Schiavone e raddoppiano al 15′ con Mizzi. I Lupi, forti di un rendimento interno molto convincente, non si perdono d’animo e riacciuffano la parità con le reti di Oberrauch al 17′ e di Carozza al 32′. Nell’end conclusivo i fassani si riportano in vantaggio con il timbro di Iori (49′), ma Elliscasssis firma il 3-3 dopo nemmeno due minuti. L’incontro si decide a meno di 10” dalla sirena: i padroni di casa sfruttano al meglio una situazione di powerplay e trionfano grazie alla rete di Oberrauch.

