Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Vipiteno ribalta Ritten, sconfitta indolore per Val Pusteria

Giovedì in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Nella serata odierna, infatti, si sono disputate le gare di ritorno del primo round del ‘Return-2-Play’ con la conseguente assegnazione dei primi punti stagionali. Tra le italiane sorridono Val Pusteria e Vipiteno, che hanno la meglio rispettivamente contro Salisburgo e Ritten. Non si è giocato, invece, il match tra Cortina e Gherdeina (all’andata 2-6) a causa di alcuni ampezzani positivi al Covid-19; la stessa motivazione, stavolta in casa Asiago, ha portato al rinvio della sfida con Fassa, di cui non era stata disputata neanche l’andata.

SALISBURGO – VAL PUSTERIA 5-4 (andata 1-3)

Sconfitta indolore per i Lupi, che perdono di misura sul campo del Salisburgo e conquistano così i primi tre punti stagionali in virtù del 3-1 maturato sabato scorso. La compagine giallonera chiude avanti il primo periodo grazie alla rete di Perlini al quinto minuto di gioco, ma gli austriaci ribaltano il risultato grazie alle marcature di Zundel (25′) e Leonhardt (31′), per poi subire la rete del pareggio al 35′ con Hofer. Nel terzo conclusivo i pusteresi sfruttano una situazione di powerplay e segnano subito con Andergassen (41′), ma i padroni di casa non ci stanno e si riportano in vantaggio grazie a Rebernig (42′) e Alberg (48′). Cianfrone (49′) ridà subito fiato ai Lupi, ma la rete di Eham (54′) rimette tutto in discussione: negli ultimi minuti Val Pusteria riesce però a difendersi alla grande e a portare a casa il doppio confronto.

RITTEN – VIPITENO 2-5 (andata 6-5)

Vittoria esterna e rimonta completata per i Vipiteno Broncos, che superano Ritten per 2-5 e ribaltano così il verdetto di sabato scorso. L’avvio di partita è positivo per i Buam, che sbloccano il risultato dopo 6′ grazie alla rete di Sharp; Vipiteno risponde al 13′ con Kruselburger, ma i padroni di casa si riportano in vantaggio al 20′ con il timbro di Spinell. Secondo e terzo periodo, però, sono totalmente appannaggio degli ospiti, che alzano il livello e dominano: i biancoblu approfittano al meglio di una situazione di powerplay per ribaltare il risultato tra il 36′ e il 37′, per poi allungare in maniera definitiva grazie ai centri di Valentini (47′) e Mantinger (58′) a porta sguarnita.

I RISULTATI

Jesenice – HK Olimpija 2-2 (and. 1-6)

Klagenfurt – Linz 5-1 (and. 2-1)

Salisburgo – Val Pusteria 5-4 (and. 1-3)

Kitzbuhel – Feldkirch 4-3 (and. 3-5)

Lustenau – Bregenzerwald 2-0 (and. 4-1)

Ritten – Vipiteno 2-5 (and. 6-5)

Cortina – Gherdeina rinviata

Fassa – Asiago rinviata

Per vedere la classifica generale dell’Alps Hockey League 2020-2021 clicca QUI.

Foto: Carola Semino