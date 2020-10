Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Val Pusteria supera Vipiteno al supplementare, disfatta per il Renon

Giovedì in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Nella serata odierna, infatti, si sono disputate le gare di ritorno del terzo e ultimo round del ‘Return-2-Play’: vittoria al supplementare per Val Pusteria contro Vipiteno, mentre il Renon è stato asfaltato dal Salisburgo; rinviata, invece, la sfida tra Cortina e Asiago. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

RITTEN – SALISBURGO 0-9 (andata 2-7)

Disfatta totale per il Renon, che viene asfaltato a domicilio dal Salisburgo con il punteggio di 0-9. Gli austriaci, dopo le rimonte subite nei primi due round contro Val Pusteria e Vipiteno, bissano con autorità il 7-2 dell’andata e si prendono i primi punti della competizione. Gli ospiti aprono le danze già al 3′ con Cimmermann e dilagano nel secondo periodo con le reti di Harnisch (23′), Lutz (28′), Pronin (29′), Rattensberger (32′) e ancora Cimmermann (35′). Nel terzo conclusivo a fissare lo 0-9 finale ci pensano Pronin (46′), Zitz (50′) e Polegoshko (59′).

VAL PUSTERIA-VIPITENO 3-1 dopo supplementare (andata 2-3)

Altra rimonta casalinga per Val Pusteria, che si aggiudica il derby con Vipiteno per 3-1 dopo un tempo supplementare. La sfida, che si preannunciava apertissima dopo il 3-2 dell’andata, non delude le aspettative: Carrozza apre le marcature al 2′ di gioco, ma Mantinger pareggia i conti al 15′. Durante il secondo periodo il punteggio non cambia, ma nel terzo conclusivo De Lorenzo (48′) sigla la rete che regala ai Lupi i supplementari. All’overtime a decidere l’incontro è Traversa, che al 65′ mette la firma sul 3-1 finale.

RISULTATI

Steinbach BW – HK Olimpija 3-8 (and. 0-9)

Kitzbuhel – Lustenau 6-1 (and. 1-3)

Ritten – Salisburgo 0-9 (and. 2-7)

Val Pusteria – Vipiteno 3-1 dopo supplementare (and. 2-3)

Jesenice – Klagenfurt rinviata

Cortina – Asiago rinviata

Foto: Carola Semino