Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: rimonte casalinghe per Vipiteno e Val Pusteria, esordio amaro per Fassa

Giovedì in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Nella serata odierna, infatti, si sono disputate le gare di ritorno del secondo round del ‘Return-2-Play’: rimonte per Vipiteno e Val Pusteria, mentre Fassa è stata sconfitta da Gherdeina all’esordio stagionale. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

VIPITENO – SALISBURGO 5-1 (andata 2-3)

I Broncos battono il Salisburgo per 5-1 e completano così un’altra rimonta, rimanendo così a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Dopo il ribaltone esterno del primo round contro il Renon, stavolta i biancoblu si riscattano tra le mura amiche, rendendo vana la sconfitta dell’andata in Austria (2-3). Vipiteno è dominante sin dalle prime battute del match: la doppietta di Gooch tra 6′ e 10′ indirizza subito la sfida; Valentini (24′, in powerplay), Gander (37′) e Mantinger (53′) chiudono i conti, lasciando agli ospiti solo la rete della bandiera con Lindner al 54′.

Loading...

Loading...

VAL PUSTERIA – RITTEN 3-0 (andata 4-6)

Punteggio pieno anche per Val Pusteria, che a domicilio batte 3-0 il Renon e ribalta così il 4-6 dell’andata. Grande amarezza per i Rittner Buam che, dopo la rimonta subito contro Vipiteno, per la seconda volta vedono essere vanificata la vittoria dell’andata. Il derby italiano procede senza scossoni per i primi due periodi, ma nel terzo conclusivo i Lupi vivono 7′ di fuoco, durante i quali segnano le tre reti decisive: Althuber apre le marcature al 48′, Carozza trova il raddoppio al 52′ e Perlini completa l’opera al 54′.

FASSA – GHERDEINA 3-4

Esordio amaro per i Fassa Falcons, che vengono sconfitti allo Scola da Gherdeina con il punteggio di 3-4. Un match anticipato rispetto al calendario originale per permettere ai biancoblu di debuttare, dal momento che le prime sfide contro Asiago e Cortina erano state rinviate a causa della positività al Covid-19 di alcuni membri di queste due formazioni. Dopo un primo periodo a reti inviolate, Fassa sblocca il match con Tedesco al 24′ (powerplay), subendo poi il pareggio di McGowan al 29′ (powerplay) e l’1-2 di Nocker al 31′ (powerplay). Iori al 33′ ristabilisce subito la parità, ma Sullmann (41′) e Wilkins (53′, powerplay) riportano avanti i rossoblu. Hofer accorcia le distanze al 55′, ma l’assalto dei padroni di casa non porta alcun frutto.

RISULTATI

Linz – Jesenice 2-4 (and. 0-5)

HK Olimpija – Klagenfurt 12-3 (and. 4-1)

Feldkirch – Lustenau 3-0 (and. 3-4)

Vipiteno – Salisburgo 5-1 (and. 2-3)

Val Pusteria – Ritten 3-0 (and. 4-6)

Fassa – Gherdeina 3-4 (ritorno: sabato 17 ottobre)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI HOCKEY SU GHIACCIO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carola Semino