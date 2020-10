Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Renon stende Val Pusteria, Vipiteno ko a Salisburgo

Sabato sera ricco di match per quel che riguarda la Alps Hockey League 2020-2021. Le squadre erano sul ghiaccio per la terza giornata di gioco nella fase Return-2-Play con tre squadre italiane in campo. Solamente tre, dato che il match tra Cortina e Gherdeina è stato rinviato. Si segnala il successo di Renon contro Val Pusteria, mentre Vipiteno cade in casa dei Red Bull Salisburgo. Andiamo, quindi, a conoscere cos’è successo in questo sabato sera della AHL.

Rittner Buam – HC Val Pusteria 6-4: pronti, via, ed è subito una partita scoppiettante. Spinell porta in vantaggio i padroni di casa al minuto 12:57 su assist di Kostner J., ma i Lupi pareggiano i conti dopo soli 37 secondi con Cianfrone su assist di Traversa. Renon rimette la testa avanti con Kostner S. che al minuto 14:34 va a segno sul secondo assist di Kostner J. Il primo tempo si conclude con Quinz che fissa il punteggio sul 3-1 su assist di Lutz. Nel secondo periodo di nuovo Val Pusteria sugli scudi con la seconda rete di Cianfrone che, ancora su assist di Traversa, accorcia le distanze. I giallo-neri non si fermano e dopo meno di un minuto trovano il pareggio con Oberrauch che sigla il 3-3 su assist di Perlini. Quando tutto sembra portare verso gli ospiti, Renon parte a razzo nel terzo parziale. Prima Lutz al 42:10, quindi Sharp al 42:32 riportano a più 2 la squadra di coach Santeri. La sfida prosegue senza esclusione di colpi, con Val Pusteria che si riporta sotto con Andergassen al minuto 49:51 per il 4-5. Le emozioni non finiscono mai, e Renon va di nuovo a segno al 52:55 con Prast per il 6-4 che manda i titoli di coda al match dell’Arena Ritten.

Red Bull Hockey Juniors – Vipiteno Broncos 3-2: match a senso unico sin dalle prime fasi, con Predan che sblocca il punteggio dopo 4:04 su assist di Schwaiger, quindi il raddoppio di Leonhardt arriva in chiusura di prima frazione al minuto 18:57. Il secondo periodo prende il via con gli austriaci che vanno di nuovo a segno con Maier al minuto 24:28. Gli italiani rialzano la testa al minuto 31:30 con Mantlinger che segna l’1-3 su assist di Gander. Vipiteno non molla e nel terzo tempo va di nuovo a segno con Gooch al minuto 53:43 su assist di Hannoun, ma i padroni di casa resistono nel finale e portano a casa il successo.

HDD SIJ Acroni Jesenice – Steel Wings Linz 5-0

EC-KAC II – HK SZ Olimpija Ljubljana 1-4

EHC Lustenau – VEU Feldkirch 4-3

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – EC Bregenzerwald 5-1

Rinviata S.G. Cortina Hafro – SHC Fassa Falcons

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2020-2021

1 HKO 2 +5 3 2 KA2 2 +5 3 3 EHC 2 +5 3 4 WSV 2 +2 3 5 VEU 2 +1 3 6 PUS 2 +1 3 7 GHE 1 +4 0 8 ASH 0 +0 0 8 FAS 0 +0 0 10 KEC 2 -1 0 11 RBJ 2 -1 0 12 RIT 2 -2 0 13 SGC 1 -4 0 14 JES 2 -5 0 15 SWL 2 -5 0 16 ECB 2 -5 0

Foto: Carola Semino